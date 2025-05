CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nde işçi kıyımı! GGG

CHP'li Konyaaltı yeni Belediye Başkanı Cem Kotan, söz konusu işten çıkarmaların, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay denetçileri tarafından gerçekleştirilen incelemelerin sonucunda gerçekleştiğini belirtti. Denetimlerin ardından Antalya Valiliği tarafından da değerlendirme yapıldığı ve kararın bu süreçlerin sonunda alındığını ifade etti. Cem Kotan, açıklamasında ayrıca, usulsüz işe alımlar nedeniyle eski Belediye Başkanı Semih Esen ve belediyede görevli üç memur hakkında yasal süreç başlatıldığını duyurdu. Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan sürecin tamamen denetim raporlarına dayandığını, mevcut belediye yönetiminin bu konuda herhangi bir tasarrufunun bulunmadığını vurguladı. Kotan yaptığı açıklamada, 'Sayıştay tarafından verilen kesin ve bağlayıcı nitelikte karara istinaden, sürekli işçi kadrosundaki çalışma arkadaşlarımızın iş akdini sona erdirmek zorunda kaldık. İş akdine son verilen çalışma arkadaşlarımıza yasal sınırlar dahilinde belediyemizin başka birimlerinde çalışmaları dahil birçok alternatif önerilmiş ancak sonuç alınamamıştır. Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonraki yasal süreçlerde de istedikleri takdir de işçilerimize elimizden gelen tüm hukuki desteği vermeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız' diye belirtti.İşçilerin yanında olduğunu belirten eski Başkan Semih Esen, 'Ne sizin ne de benim yasaya, ahlaka ya da partimizin ilkelerine aykırı en ufak bir davranışımız olmadı. Bundan müsterih olun. Sizin işe alım sürecinizde herhangi bir hukuksuzluk yok. Aldığınız maaşlar da belediyeye yük değildir' dedi. Kendisine yöneltilen eleştirileri de değerlendiren Esen, 2022 yılında mülkiye müfettişleri tarafından yapılan incelemeyi hatırlatarak, 'O raporda, 71 milyon lira borca karşılık 45 milyon lira alacak olduğu belirtilmişti. Kamulaştırmasız el atma davalarını engelleyen yasa maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptaliyle birlikte bu alacaklara göre belediyeyi yönettik. Birçok belediye bu nedenle taşınmazlarını satmak zorunda kalıyor. Konyaaltı bu konuda yalnız değil' diye konuştu. Partisi için sustuğunu söyleyen Esen, 'Çok ağır eleştiriler alıyorum ama partim zarar görmesin diye konuşmuyorum' ifadelerini kullandı.Esen, işçilerle görüştükten sonra Japon atasözünü sosyal medya hesabından paylaşarak gönderme yaptı. Esen yaptığı paylaşımda, 'Yalan dörtnala gider. Hakikat ise adım adım yürür, fakat yine de vaktinde yetişir. Japon Atasözü' ifadelerine yer verdi.Öte yandan dün ise haklarını arayan işçiler belediyenin karşısında otoparkta bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Belediyede grafik tasarımcı olarak çalışırken işten çıkarılan grup sözcüsü Cemre Can, işler adına yaptığı açıklamada, 'Bugün emeği, emekçiyi ve işçi haklarını yok sayarak; bizleri işten çıkaran anlayışa karşı buradayız. Bizler, Konyaaltı Belediyesi'nde 5 ila 15 yıl arasında emek vermiş işçileriz. Yaklaşık 1,5 yıl önce belediyemiz tarafından kadroya alınarak çalışma hayatımıza devam ettik. Ancak bugün, Sayıştay tarafından hazırlanan bir bulgu gerekçe gösterilerek işten çıkarılmış bulunmaktayız. Burada altını çizmek isteriz ki, söz konusu Sayıştay bulgusu bağlayıcı nitelikte olmayıp, savunma süreciyle değerlendirilebilecek bir niteliğindedir. Ne yazık ki belediye yönetimi, bu süreci işçilerin lehine değerlendirmek yerine, sorumluluktan kaçıp en kolay yolu seçerek bizleri işimizden etti' dedi.Açıklanın devamında Cemre Can, 'Bunun yanında dün akşam itibariyle tarafımıza hiçbir bilgi verilmeden, 26'ncı maddeden yani disiplin kurulu kararıyla iş akdimizin sona erdirildiğini e-devletten öğrendik. İş feshine konu olan bu 26'ncı kod nedeniyle, işten çıkarılan arkadaşlarımız hiçbir yerde iş bulamayacak. Ayrıca işsizlik maaşı alamayacağı için, yeni bir mağduriyet daha yaratılmıştır. Kurban Bayramı öncesi yapılan bu hukuksuzca işten çıkarma sonucunda işçilerle birlikte aileleri de mağdur edilmiştir. Bizler emeğiyle, alın teriyle evine ekmek götüren insanlarız. Zaten bir yıldır kimimiz doğru düzgün kirasını ödeyemiyor, kimimiz çocuğunun okul masraflarını karşılayamıyor. Bu haksızlığa karşı sessiz kalmayacağız. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bu sebeple, belediye önünde kurduğumuz çadırda, düzenleyeceğimiz eylemlerde, belediye etkinliklerinde ve sokakta sesimizi duyurmaya devam edeceğiz' dedi.Cemre Can işçilerinin direnişinin Hayatpark'ta devam edeceğinin altını çizerek, 'Buradan şunu da belirtmek istiyoruz ki; bu süreçte işçinin yanında durmayan CHP İl Başkanı Nail Kamacı ve CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz'e sitemlerimizi iletiyoruz' diye belirtti.