CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nde işçi kıyımı! Çalışanlardan sert tepki
Konyaaltı Belediyesi Başkanı Cem Kotan, Sayıştay denetiminde usulsüz işçi alımıyla ilgili hazırlanan rapor nedeniyle toplam 67 belediye personelin iş akdine son verirken önceki başkan Semih Esen hakkında da usulsüz işçi alımı nedeniyle müfettiş raporlarına istinaden suç duyurusunda bulundu. Kotan alınan kararla ilgili ‘zorundaydık’ savunmasını yaparken Esen ise eylem yapan işçilere destek vermek için çadıra gitti. Yerel seçimler öncesinde dönemin CHP’li Belediye Başkanı Semih Esen tarafından kadroya alındıkları belirlenen işçilerin istihdamında usulsüzlük olduğu iddia edildi. CHP’nin yeni Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da halefi Esen’in kadroya aldığı 67 işçinin iş akdine son verildiğini açıkladı. İşçiler duruma tepki göstererek belediye binası önünde çadır kurdu ve hukuki mücadele başlattıklarını açıkladı.
ESKİ BAŞKANDAN İŞÇİLERE DESTEK ZİYARETİ
İşçilerin yanında olduğunu belirten eski Başkan Semih Esen, 'Ne sizin ne de benim yasaya, ahlaka ya da partimizin ilkelerine aykırı en ufak bir davranışımız olmadı. Bundan müsterih olun. Sizin işe alım sürecinizde herhangi bir hukuksuzluk yok. Aldığınız maaşlar da belediyeye yük değildir' dedi. Kendisine yöneltilen eleştirileri de değerlendiren Esen, 2022 yılında mülkiye müfettişleri tarafından yapılan incelemeyi hatırlatarak, 'O raporda, 71 milyon lira borca karşılık 45 milyon lira alacak olduğu belirtilmişti. Kamulaştırmasız el atma davalarını engelleyen yasa maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptaliyle birlikte bu alacaklara göre belediyeyi yönettik. Birçok belediye bu nedenle taşınmazlarını satmak zorunda kalıyor. Konyaaltı bu konuda yalnız değil' diye konuştu. Partisi için sustuğunu söyleyen Esen, 'Çok ağır eleştiriler alıyorum ama partim zarar görmesin diye konuşmuyorum' ifadelerini kullandı.
JAPON ATASÖZÜYLE GÖNDERME YAPTI
Esen, işçilerle görüştükten sonra Japon atasözünü sosyal medya hesabından paylaşarak gönderme yaptı. Esen yaptığı paylaşımda, 'Yalan dörtnala gider. Hakikat ise adım adım yürür, fakat yine de vaktinde yetişir. Japon Atasözü' ifadelerine yer verdi.
'EN KOLAY YOLU SEÇEREK BİZLERİ İŞİMİZDEN ETTİ'
Öte yandan dün ise haklarını arayan işçiler belediyenin karşısında otoparkta bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Belediyede grafik tasarımcı olarak çalışırken işten çıkarılan grup sözcüsü Cemre Can, işler adına yaptığı açıklamada, 'Bugün emeği, emekçiyi ve işçi haklarını yok sayarak; bizleri işten çıkaran anlayışa karşı buradayız. Bizler, Konyaaltı Belediyesi'nde 5 ila 15 yıl arasında emek vermiş işçileriz. Yaklaşık 1,5 yıl önce belediyemiz tarafından kadroya alınarak çalışma hayatımıza devam ettik. Ancak bugün, Sayıştay tarafından hazırlanan bir bulgu gerekçe gösterilerek işten çıkarılmış bulunmaktayız. Burada altını çizmek isteriz ki, söz konusu Sayıştay bulgusu bağlayıcı nitelikte olmayıp, savunma süreciyle değerlendirilebilecek bir niteliğindedir. Ne yazık ki belediye yönetimi, bu süreci işçilerin lehine değerlendirmek yerine, sorumluluktan kaçıp en kolay yolu seçerek bizleri işimizden etti' dedi.
'İŞ AKDİMİZİN SONA ERDİRİLDİĞİNİ E-DEVLETTEN ÖĞRENDİK'
Açıklanın devamında Cemre Can, 'Bunun yanında dün akşam itibariyle tarafımıza hiçbir bilgi verilmeden, 26'ncı maddeden yani disiplin kurulu kararıyla iş akdimizin sona erdirildiğini e-devletten öğrendik. İş feshine konu olan bu 26'ncı kod nedeniyle, işten çıkarılan arkadaşlarımız hiçbir yerde iş bulamayacak. Ayrıca işsizlik maaşı alamayacağı için, yeni bir mağduriyet daha yaratılmıştır. Kurban Bayramı öncesi yapılan bu hukuksuzca işten çıkarma sonucunda işçilerle birlikte aileleri de mağdur edilmiştir. Bizler emeğiyle, alın teriyle evine ekmek götüren insanlarız. Zaten bir yıldır kimimiz doğru düzgün kirasını ödeyemiyor, kimimiz çocuğunun okul masraflarını karşılayamıyor. Bu haksızlığa karşı sessiz kalmayacağız. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bu sebeple, belediye önünde kurduğumuz çadırda, düzenleyeceğimiz eylemlerde, belediye etkinliklerinde ve sokakta sesimizi duyurmaya devam edeceğiz' dedi.Cemre Can işçilerinin direnişinin Hayatpark'ta devam edeceğinin altını çizerek, 'Buradan şunu da belirtmek istiyoruz ki; bu süreçte işçinin yanında durmayan CHP İl Başkanı Nail Kamacı ve CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz'e sitemlerimizi iletiyoruz' diye belirtti.