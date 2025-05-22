Sokak ortasında kanlı infaz! Yaşlı adam depremzede esnafa kurşun yağdırdı

Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi'nde gece 22.30 sıralarında yaşanan korkunç olayda, M.K isimli yaşlı bir adam belindeki silahla kahvehaneyi bastı. Büyük deprem sonrası Malatya'dan Bursa'ya taşınan Ömer Tunç ile kısa bir süre tartışan yaşlı adam belindeki silahı çıkararak ateş etmeye başladı. Korku içinde kahvehaneden kaçmaya çalışan Ömer Tunç vücuduna isabet eden 5 mermi ile kanlar içinde yere yığıldı. Büyük korku ve paniğin yaşandığı olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaşlı adam olay yerinden kaçarken, ağır yaralı olan Ömer Tunç ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Sokak ortasında işlenen cinayetin ardından harekete geçen Gemlik İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan M.K'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.