Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: 'Silivri Depremi Beklenen Bir Seneryoydu, Yeni Fay Yok!'

Yaklaşık 20 yıldır Marmara Denizi'ndeki fay hareketlerini takip ettiğini belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, son yaşanan depremin 2019 yılında Türker Akıncı ile katıldığı programda öngördüğü senaryo ile birebir örtüştüğünü söyledi. 'Bu deprem, yıllardır söylediğimiz hattın bir parçası. Silivri ile Kumburgaz arasındaki sırt boyunca kırılan fay üzerinde artçı hareketler gözlemliyoruz. Bu, bitişe ulaşmış bir fayın son sarsıntılarıdır,' dedi.Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son depremin yeni bir fay hattında oluştuğu yönündeki yorumlara da sert çıktı. “Bazı meslektaşlar Silivri ile Yeşilköy arasında 70 kilometrelik faydan bahsediyor. Oysa bu fay iki parçalıdır ve 2002'den beri söylüyoruz: Bu yapı 6.5 büyüklüğünde bir deprem bile üretmez,” dedi. Ayrıca, Büyükçekmece'den Küçükçekmece'ye doğru deniz altındaki orta sırt üzerinde iddia edilen ikinci bir fayın da var olmadığını, bu bölgede hiçbir artçının görülmemesinin bunu ispatladığını vurguladı.Uzman depremi, bir maraton yarışına benzeterek değerlendirdi: “6.2 büyüklüğündeki deprem en güçlü atletti, sonrasında daha küçük enerjiyle gelen 4'lük, 5'lik depremler onun arkasından gelen yorgun koşucular gibi. Bugünkü deprem, kırılmasını tamamlamış bir fayın son atışıdır. Ne öncü depremdir, ne de yeni bir büyük kırılmanın habercisidir.”Avcılar ve Küçükçekmece gibi ilçeler için dile getirilen olası risk senaryolarına da açıklık getiren Üşümezsoy, “Depremler fayın uç noktalarında olur, orta bölgede değil. Avcılar fay hattının üzerinde değil. Dolayısıyla bu bölgeden İstanbul merkezine uzanacak büyük bir kırılma ihtimali gerçek dışıdır,” diyerek kamuoyundaki yanlış algıya dikkat çekti.Üşümezsoy'a göre Marmara Denizi'nin doğusunda, Büyükçekmece ile Yeşilköy arasına orta sırt daha dikkat edilmesi gereken alanlar. Orada artçı olmadığı sürece hiç sıkıntı yok “Kuzey Marmara'daki doğu segmentlerinde bir hareketlilik izlenmeli. Ancak şu an İstanbul'un batısı, özellikle Silivri-Kumburgaz hattı, enerjisini boşalmış durumda,” dedi.