İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tunceli Valiliği için yeni görevlendirme
İçişleri Bakanlığı Tunceli Valiliği için yeni görevlendirme yapıldığını açıkladı. Bakanlık, "Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir." dedi.
İçişleri Bakanlığı Tunceli Valiliği için yeni yapılan görevlendirmeyi duyurdu. Bakanlık, "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır." dedi.
Bakanlık, "Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.