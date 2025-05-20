AFAD duyurdu! İstanbul'da Korkutan Deprem

Bugün gece saat 23.36'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedilerek kısa süreli paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının yerin 8.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem, çevredeki birçok yerleşim alanında vatandaşlar tarafından hissedildi. Sarsıntı sonrasında bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak açık alanlara yöneldi. Depremin etkisi kısa sürse de halk arasında tedirginliğe neden oldu.Bugün sabah saatlerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedilerek kısa süreli paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının yerin 8.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem, çevredeki birçok yerleşim alanında vatandaşlar tarafından hissedildi. Sarsıntı sonrasında bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak açık alanlara yöneldi. Depremin etkisi kısa sürse de halk arasında tedirginliğe neden oldu.İstanbul’da 4.0 Büyüklüğünde Deprem: Uzmanlardan ve Yetkililerden Açıklamalarİstanbul’un Büyükçekmece ilçesi açıklarında, Marmara Denizi’nde 21 Mayıs Salı gecesi saat 23.36’da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı yerin 8.16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Deprem, başta Silivri ve çevresi olmak üzere İstanbul’un birçok ilçesinde hissedildi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun,” ifadelerine yer verdi.Depremin ardından uzman isimler de değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Naci Görür, depremin kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Görür, “Silivri-Büyükçekmece arasında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem, kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde. 23 Nisan’dan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun,” dedi.Prof. Dr. Ahmet Ercan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin beklenen bir artçı olduğunu vurguladı. Ercan, “4.2 beklenen artçı depremdir. Sıkıntı yok,” diyerek vatandaşları rahatlattı.Yetkililer ve uzmanlar, Marmara çevresindeki sismik hareketliliğin dikkatle izlendiğini belirterek, paniğe gerek olmadığını ifade ediyor.