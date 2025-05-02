İrfan Değirmenci, 1 Mayıs kutlamalarına LGBT bayrağıyla katıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı.İşçinin emeğinin ve dayanışma ruhunun meydanlara taşındığı bu önemli gün, bazen ilginç anlara da sahne oldu.Gazeteci ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi İrfan Değirmenci de Ankara'daki 1 Mayıs kutlamalarına katıldı.Değirmenci, kutlamalar sırasında konuşma yaparken sırtına LGBT bayrağı astı.Bu eylemiyle dikkat çeken Değirmenci, bu anları sosyal medya hesabında paylaştı.SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTIPaylaşımda şu ifadeler yer aldı:“Gezi'de düşene, dövüşene, Taksim'de gözaltına alınanlara, tüm meydanlarda özgürlüğün türküsünü söyleyenlere, 19 Mart'tan beri barikatları yıkan gençlere, varoluşları ‘sakıncalı' görülenlere ve elleriyle dünyayı kaldıran işçi sınıfına Ankara'dan Tandoğan'dan biz de bir selam gönderdik. Yaşasın 1 Mayıs”Değirmenci'nin paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Kullanıcılar, Değirmenci'nin Emek ve Dayanışma Günü'nde bu eylemde bulunmasının iyi niyetli olmadığı eleştirisinde bulundu.