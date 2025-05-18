Aydın’da sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Aydın’da jandarma ekipleri, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik denetimlerini titizlikle sürdürüyor.Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İncirliova İlçe Jandarma ekipleri, Dereağzı Mahallesi’nde yaptıkları devriye esnasında, 27 yaşındaki K.B., 32 yaşındaki T.B. ve 59 yaşındaki S.Ö. isimli üç kişiyi, birinci derece sit alanında izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.Şüphelilerin üzerinde 1 adet dedektör, kazma, kürek, çekiç, sırt çantası, matkap ucu ve halat ele geçirilerek incelenmek üzere emniyete götürüldü.Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.