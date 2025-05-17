Bungalov tatilinde feci son! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Acı olay, Sapanca'nın Muradiye Mahallesi'nde yer alan G.H. isimli bungalov tesisinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, ailesiyle tatilde olan 4 yaşındaki A.A., ailesinin bir anlık dikkatsizliği sonucu havuza düştü. Ailesi, durumu yaklaşık 10 dakika sonra fark ederek çocuğu sudan çıkardı ve hemen sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.A., Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.Olayın ardından yapılan incelemelerde, çocuğun hayatını kaybettiği G.H. isimli bungalov tesisinin geçici ruhsatının 31 Aralık 2024 itibarıyla iptal edildiği ve şu anda geçerli bir ruhsatının bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca işletmenin, konaklayan müşterilere ilişkin bildirimleri Kimlik Bildirim Sistemi (KBS) üzerinden zamanında yapmadığı da belirlendi. Ruhsatsız işletmeye ilişkin idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, tatilcileri özellikle havuzlu konaklama tesislerinde çocuk güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları yönünde uyardı. Ayrıca, ruhsatı bulunmayan işletmelerle ilgili denetimlerin sıkılaştırılacağı vurgulandı.