Adana'da düşük ayarlı altınla kuyumcu dolandıran çete çökertildi

Adana’da kuyumculuk sektörünü hedef alan sahtecilik şebekesine yönelik nefes kesen operasyon...İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kuyumcu esnafından gelen ihbar doğrultusunda sahte altın çalışması başlattı.Çalışma kapsamında sahte ve düşük ayarlı altınlar üreterek kuyumcu esnafını dolandırdığı tespit edilen çete, 8 ay boyunca fiziki ve teknik takibe alındı.Çalışmaların ardından çetenin faaliyet gösterdiği adreslere operasyon düzenlendi.Seyhan ilçesine bağlı Akkapı ve Karasoku mahallelerindeki iki atölyeye düzenlenen baskında, toplam 12 milyon 253 bin TL değerinde bin 125 adet çeyrek, 98 adet yarım, 127 adet tam altın olmak üzere bin 350 adet sahte altın ele geçirildi.Piyasaya sahte tam, yarım, çeyrek ve Reşat altını süren şebekeye yönelik operasyonda, atölye sahipleri S.İ. ve E.G. ile kuyumculuk yapan M.A., F.K., İ.K. ve sevkiyatı sağlayan Y.B. olmak üzere 6 şüpheli de gözaltına alındı.Şüphelilerin, darphanenin üretmesi gereken altınları sahte kalıplarla imal ettiği, saf altını eritip gramajını ve ayarını düşürerek piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Operasyon kapsamında ayrıca 12 adet tarihi eser sikke ve obje, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 104 mermi, 33 şişe kaçak alkol ve tutar kısmı boş bırakılmış 6 adet imzalı senet de bulundu.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, Y.B. ve İ.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.