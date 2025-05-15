Meteoroloji'den iki bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara'nın güneybatısı ile Ege'de beklenen fırtınaya karşı uyardı.MGM'nin açıklamasında, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 16.05.2025 Cuma günü sabah saatlerinden sonra Güney Ege'de, öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege ile Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat), İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) bekleniyor. Cuma gece saatlerinde Güney Ege'de, Cumartesi sabah diğer bölgelerde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.