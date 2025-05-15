Emekçinin tazminatına CHP engeli! Mağdur sayısı 300'ü geçti

Önceki dönem Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada CHP'li belediyenin mali politikalarını sert sözlerle eleştirerek, '1 yılda maaş ödeyemez hale gelen Üsküdar Belediyesi, 1 yıl önce İstanbul'un en az borcu olan 2. belediyesiydi. En geç 10'unda yatırmaları gereken maaşları, dijital dünyada 1 saatte yapılan bir işlem yüzünden 1 hafta geç yatıracaklarını söylüyorlar. Çünkü kasa boş, çünkü kaynak arıyorlar. Belediye tarihinde olmamış bir şey' ifadelerini kullanmıştı.na ödenmeyen maaşlar, torpilli atamalar ve tazminatsız kovulan işçilerle sık sık gündeme gelen CHP'li belediyelerde kaos bitmiyor. 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi'nin özellikle son 1 yıldır darboğaza girdiği, emekli olan işçilerine ise uzun süredir kıdem tazminatlarını ödemediği öne sürüldü.Edinilen bilgilere göre belediye, 2024 yılı eylül ayından bu yana emekliye ayrılan 300'e yakın işçisine uzun süredir kıdem tazminatını ödemiyor. Kimileri 6 aydır, kimileri ise 9 aydır tazminatını almayı bekliyor. Belediyeden bir türlü hak ettikleri parayı tahsil edemeyen mağdurlar, CİMER'e suç duyurularında bulunmaya başladı.Yaklaşık 215 bin lira tutarındaki alacağını 6 aydır tahsil edemeyen bir emekçi de CİMER'e belediyeyi şikâyet ederek mağduriyetin giderilmesini talep etti. CİMER'e ulaşan şikayetler üzerine belediyenin mağdur kişilerle iletişime geçip, 'Emekli personelimizin kıdem tazminatları işten ayrılış tarihine göre sırası ile ödenmektedir. Planlanan takvime göre ödemeler en kısa zamanda tamamlanacaktır' şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.Önceki dönem Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada CHP'li belediyenin mali politikalarını sert sözlerle eleştirerek, '1 yılda maaş ödeyemez hale gelen Üsküdar Belediyesi, 1 yıl önce İstanbul'un en az borcu olan 2. belediyesiydi. En geç 10'unda yatırmaları gereken maaşları, dijital dünyada 1 saatte yapılan bir işlem yüzünden 1 hafta geç yatıracaklarını söylüyorlar. Çünkü kasa boş, çünkü kaynak arıyorlar. Belediye tarihinde olmamış bir şey' ifadelerini kullanmıştı.