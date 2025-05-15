Bakan Göktaş: Reyting kaygısıyla yapılan içerikleri görmezlikten gelemeyiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Aile ve Medya: Dijital Çağda Küresel Perspektifler' Uluslararası Aile Sempozyumu'na katıldı. Memur-Sen ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın'ın başkanlığındaki programa, bakanlık personeli, sendika üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Göktaş, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nde, çok önemli bir konuyu konuşmak için bir arada olduklarını belirterek, "Aile ve medya; kadim değerlerimizin taşıyıcısı aileyi, dijital çağın bize sunduğu bir imkan olan medya ile birlikte ele alacağız. Yani dijital çağda insan olmak, aileyi korumak üzerine konuşacağız. Bir düşünün; hepimizin zihninde çocukluğumuza dair sahneler vardır.Anne sesi, baba eli, birlikte yemek yenilen sofralar, komşularla yapılan sohbetler, kapı önlerinde oynanan oyunlar, mahalleli ile kurulan bağlar. Kimimiz soba başında radyosunu dinleyen büyüklerimizle, kimimiz siyah beyaz televizyonda izlenen o tek kanalın heyecanını yaşadı. Bugün ise bambaşka bir çağın içindeyiz" ifadelerini kullandı.