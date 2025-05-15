Adana'da 890 bin TL'lik altın çalan 2 kadın şüpheli, tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, B.Ç., G.A.'ya ait evden 565 bin TL değerinde altını çaldı.Sarıçam ilçesinde de şüpheli A.K., Z.Y.'nin evine girerek ziynet eşyasını çaldı.A.K. daha sonra Çukurova ilçesinde, Z.A.'ya ait eve de girip altın çaldı.Yaklaşık 325 bin TL altın çalan A.K. ortadan kayboldu.3 hırsızlık olayıyla ilgili yapılan ihbarlar üzerine Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Hırsızlık olayların benzerliği dikkat çerken, güvenlik kameraları incelemeye alındı.Yapılan incelemede şüpheliler B.Ç. ve A.K.'nin birlikte hareket ettiği tespit edildi.2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan birlikte hareket eden kadınların apartmanlardan çıkış anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.