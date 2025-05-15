Adana'da 890 bin TL'lik altın çalan 2 kadın şüpheli, tutuklandı
3 ilçede girdikleri 3 evden, 890 bin lira değerinde altın çalan 2 kadın, polisin sıkı takibi sonucu yakalanarak, tutuklandı. Birlikte hareket eden kadınların, apartmanlardan çıkışları, güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde, B.Ç., G.A.'ya ait evden 565 bin TL değerinde altını çaldı.
Sarıçam ilçesinde de şüpheli A.K., Z.Y.'nin evine girerek ziynet eşyasını çaldı.
BİR EVDEN DAHA ALTIN ÇALDI
A.K. daha sonra Çukurova ilçesinde, Z.A.'ya ait eve de girip altın çaldı.
Yaklaşık 325 bin TL altın çalan A.K. ortadan kayboldu.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
3 hırsızlık olayıyla ilgili yapılan ihbarlar üzerine Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Hırsızlık olayların benzerliği dikkat çerken, güvenlik kameraları incelemeye alındı.
ŞÜPHELİ KADINLAR GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemede şüpheliler B.Ç. ve A.K.'nin birlikte hareket ettiği tespit edildi.
2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
2 HIRSIZ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan birlikte hareket eden kadınların apartmanlardan çıkış anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.