Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan Alman cinsel istismar suçlusu yakalandı

Edirne'de terör suçlularına ve göçmen kaçakçılığına yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat ve Göçmen Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucunda, başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde araçları denetleyen ekipler, 2 şüpheli aracı durdurdu.Araçlarda yapılan kontrollerde 14'ü Irak, 3'ü Afganistan ve 1'i Alman vatandaşı olmak üzere toplam 18 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.Alman vatandaşı O.R.'nin, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinsel istismar suçundan yurt dışı yasağı bulunduğu öğrenildi.Şüphelilerden A.B.L. gözaltına alındı.Alman vatandaşı O.R., mevcut dosyası çerçevesinde SEGBİS aracılığıyla çıkarıldığı mahkemece 30 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan A.B.L.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.