Kaçakçılara operasyon: Valizinden 250 milyon liralık pırlanta çıktı
İstanbul Havalimanı’nda yapılan operasyonda kaçakçılık şebekesi çökertildi. Yabancı uyruklu şahsın valizinde yapılan aramalarda Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 250 milyon liralık pırlanta çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen suç şebekesine operasyon düzenledi. Pırlanta kaçakçılığı ihbarı alan ekipler, havalimanında tedbirler aldı. İstanbul Havalimanı alınan yoğun önlemlerin ardından Türkiye'ye inen yabancı uyruklu şahsın valizinde aramalar yapıldı.
58 GRAM PIRLANTA BULUNDU
Şüphelinin üstünde 58 gram pırlanta ve altın takılar ele geçirildi. Adı açıklanmayan pırlanta kaçakçısı gözaltına alınırken, operasyon genişletildi. Çalışmaların devamında; değerli taşların yasadışı yollarla ülkeye getirilerek, şebeke tarafından piyasaya sürüleceği ve büyük bir vurguna hazırlandıkları anlaşıldı.
DEĞERİ 250 MİLYON LİRA
Havalimanında gelen yolcu terminalinde yakalanan ve üzerinde 58 gram pırlanta ve altın takılar çıkan şüpheli şahsın Fatih ilçesinde bulunan ikamet adresine yönelik ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Beş katlı bir apartmanın üçüncü katındaki daireye düzenlenen baskında 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 250 milyon lirayı bulan 151 kilo 361 gram pırlanta, zümrüt, yakut, kuvars, sedef, ametist gibi değerli taşlarla 940 adet değerli taş ile işlenen kolye, yüzük ve küpe ele geçirildi.
ZÜMRÜT, PIRLANTA, SEDEF
Yakalanan pırlanta kaçakçısı yakalanan 3 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar hakkında "5607 SKM" suçundan oluşan tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan havalimanında ve Fatih’teki evde ele geçirilen pırlanta, zümrüt, yakut, kuvars, sedef, ametist, değerli taş ile işlenen kolye, yüzük ve küpeler emniyette sergilendi.