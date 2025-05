AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:PKK FESİH KARARINI AÇIKLADI!“Özellikle PKK terör örgütünün kendini feshetmesinden dolayı zannediyorum ki herkes bir memnuniyet duyuyordur. Çünkü yıllar boyunca Türkiye'de biliyorsunuz birçok terör eylemini yapmış olan ve bu tür işlerin içinde olmuş olan bir örgüt. Bugün kendini feshetti. Zannediyorum bu Türkiye'de hakikaten hayırlı bir süreç. Tabii bugün Sayın sözcümüzün de söylediği gibi bu süreci dikkatli olarak takip etmemiz gerekiyor. Çünkü sadece PKK terör örgütünün feshetmesinden ziyade PKK terör örgütünün uzantıları olan yerlerin de kendini feshetmesi ve bununla birlikte. PKK terör örgütünün biliyorsunuz ki bazı teröristlerinde bazı örgütlerin içerisinde kişileri var. Bunların da tamamının silah bıraktığı inşallah bir süreci görürüz diye ümit ediyoruz. Ama bu süreç bu dakikaya kadar geldiğiyle bakılırsa hakikaten hem hassas yürüyen hem de hakikaten bu süreç inşallah ülkemiz adına hayırlara vesile olacağına inandığımız bir süreç.”ÖZGÜR ÖZEL BU KEZ GAZZE ÜZERİNDEN İMAMOĞLU REKLAMI YAPTI!“Hamas terör örgütüdür.' diyen Ekrem İmamoğlu değil miydi? İlk Ekrem İmamoğlu seçildiği zaman İsrail oradan tebrik göndermedi mi? Yani Ekrem İmamoğlu Hamas'a ‘terör örgütü' diyen kişi? Nasıl, Ekrem İmamoğlu'nu bu noktada bir pozisyona koyabilirsin? Buna kargalar güler. Artık Cumhuriyet Halk Partili seçmenin şu konudan kendisini kurtarması lazım. Özgür Özel'in her dediğini kabul edecek bazı CHP'liler var. Ne derse desin kabul etme düşüncesindeler. Bundan da kurtulun. Bu kabul edilebilecek birşey mi?”“Bir dünya lideri var. Recep Tayyip Erdoğan. Dünyanın gözü önünde ‘one minute' dedi. Bir açın da o videoları tekrar tekrar izleyin. İsrail terör devleti, Gazze'de kardeşlerimzi, çocuklarımızı kadınları katlederken dünyada sesi en gür çıkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Neymiş Ekrem İmamoğlu'nu istemiyorlarmış da Trump öyle diyormuş. Ya bari Trump'ı bu noktaya karıştırmayın.”CHP'Lİ BAŞARIR'DAN POLİSE: HASTA MISIN NESİN?“Düzenli olarak bir polise karşı CHP'den bir şiddet eğilimi var. ‘Polise hasta mısın sen?' diyor. Polisi biliyorsunuz geçen gün Mahmut Tanal ittirdi, yere düştü. Geçen gün bir bayan polis kardeşimizin biliyorsunuz üzerine otobüs sürdüler. Bunların polisle alıp veremediği nedir? O polis de sizi koruyor. Bırakın artık bu polisimize saldırmayı. Vallahi polisimizde de iyi sabır var. Yani sen milletvekili oldun diye polise saldırmak hakkın mı var arkadaş? Nasıl dersin ‘Hasta mısın?' diye polise? Bu kadar terbiyesizlik olmaz. Maalesef CHP'de bu kültür gelişti.”“Bu hırçınlığın sebebi, aslında başarısız olmalarından kaynaklanan bir hırçınlık. Cumhuriyet Hat Partisi şu anda gün ve gün eriyor. Her gün yolsuzluklarla, rüşvet iddialarıyla, vurgunlarla gündeme gelen Cumhuriyet Hat Partisi, özellikle sol seçmene ümit verme noktasında neredeyse sıfır düzeyine geldi. O yüzden bu hırçınlıkları yaptıklarını düşünüyorum.”CHP'NİN İMAMOĞLU BİLDİRİSİ KORSAN ÇIKTI!“Cahit Karakaş'la ilgili olarak yine burada Ali Mahir var. Bu Ali Mahir kadar partisini rezil eden bir adam yok. Bakın açıklama yapıyorlar. Açıklamada Cahit Karakaş'ın da ismini yazıyorlar.”“Cahit Karakaş, demans hastası. Ailesi, ‘Eşim demans hastası. O metni okuyup anlayamaz. Halihazırda Ankara Güven Hastanesi'nde demans tanısıyla, yatarak tedavi görmekte olup hukuki ve tıbbi açıdan farik ve mümeyyiz değildir. Ayrıca Sayın Karakaş'ın yasal vasisi mevcuttur ve hem söz konusu metin hem de bu konuda yapılan açıklamaya dair vasi veya varislerden herhangi bir rıza veya paylaşım da söz konusu olmamıştır.' şeklinde açıklama yaptı. Adamın ismini yazıyorlar, bildirge yayınlıyorlar.“Yani demans hastası olan kişinin eşi diyor ki ‘Bizden olay almadı. Yakınlarından da bir onay yoktur.' diyor. Şimdi bizim burada Hikmet Bey'e veya Ali Mahir Başarır'a değil, burada bu kişiye inanmamız lazım.”“Ben buradan bir soru soruyorum. Şimdi buradaki yazılar eğer bu şekilde sahteyse. O zaman ben Ali Mahir ile ilgili şöyle bir şey de düşünüyorum. Kendisi grup başkanvekili, Meclise verdiği önergelerde acaba arkadaşlarının adının altına da imza atıp veriyor olabilir mi? Bunların incelenmesi lazım. Bir adam bir kere bu iş yapıyorsa her zaman yapar. Artık Ali Mahir Başarır'ın önerdiği, söylediği, her imzanın araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Demek ki biz bunu burada görmeseydik. Kandıracaktı bizi.”