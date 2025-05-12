Yeni yapay zeka, fotoğraflarınızdan kanserden kurtulma şansınızı hesaplıyor

ABD'deki Mass General Brigham Hastanesi'nden araştırmacılar, 'FaceAge' adını verdikleri yenilikçi bir yapay zeka aracı geliştirdi.Bu sistem, bir kişinin fotoğraflarını kullanarak 'biyolojik yaşını' tahmin ediyor ve bu da kişinin sağlık durumu ile kanser tedavisine nasıl yanıt verebileceğine dair değerli öngörüler sağlıyor.FaceAge, gelişmiş derin öğrenme algoritmalarıyla bir fotoğraftaki yüz özelliklerini analiz ederek biyolojik yaşı belirliyor; bu yaş, bireyin fizyolojik durumunu yansıtarak genel sağlık hakkında fikir veriyor.Araç, 58 bin 851 sağlıklı birey görüntüsüyle eğitildi ve 6 binden fazla kanser hastası üzerinde test edilerek klinik potansiyeli kanıtlandı.Çalışmanın baş yazarı Dr. Hugo Aerts, bu maliyet etkin yapay zeka aracının, zaman içinde tekrarlı kullanımla bir kişinin biyolojik yaşını izleyebileceğini ve hastanın sağlık durumunu sürekli takip etme imkanı sunduğunu belirtti.FaceAge klinik değerlendirmelerinde, tahmini biyolojik yaşı gerçek yaşından büyük olan hastaların kanser türü veya cinsiyetten bağımsız olarak daha düşük sağ kalım oranlarına sahip olduğu görüldü.Klinisyen değerlendirmeleriyle birlikte kullanıldığında FaceAge, palyatif radyoterapi gören hastalarda altı aylık sağ kalımı tahmin etme doğruluğunu yüzde 61'den yüzde 80'e çıkardı.