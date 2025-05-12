Kabine Toplantısı'nda kritik başlıklar masada! Gündem terörsüz Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı'nın bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kabinenin en önemli başlıklarından bir tanesi ise PKK tarafından gerçekleştirilecek açıklama olacak. PKK tarafından verilecek silah bırakma ve fesih kararının ardından izlenecek yol haritası gündeme gelecek.

Kabinenin yoğun gündem ile bugün toplanması bekleniyor. Kabinede birçok gündem masaya yatırılacak. Ana başlıklardan birisi ise 'terörsüz Türkiye' çalışmalarında gelinen son nokta olacak.Kabinenin ana maddesi, terörsüz Türkiye çalışmalarında gelinen son nokta olacak.PKK terör örgütü tarafından yapılacak açıklama toplantıda gündemde olacak. Toplantıda ayrıca açıklama sonrasında yol haritasının gündeme gelmesi bekleniyor.Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Kabinede gelecek ay Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 250 bininci teslime ilişkin değerlendirmelerde yapılması bekleniyor.Rusya Devlet Başkanı Putin, önceki gün yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme planladıklarını söyleyerek, 'Türkiye barış için çok çabaladı.15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz' demişti. Putin'in açıklaması sonrasında Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin atılacak adımlar da masaya yatırılacak.