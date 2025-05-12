İstanbul'da çatıya çıkan işçinin akılalmaz 'güvenlik önlemi'

Beylikdüzü’nde bir binanın çatısında tadilat yapan şahısların güvenlik önlemi olarak bellerine ip bağlamaları paniğe neden oldu.

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay...Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde bir binanın çatısında tadilat yapan işçiler, aldıkları güvenlik önlemiyle yürekleri ağza getirdi.BELİNE İP BAĞLAYIP SARKTIİşçilerden biri, başka birinin tuttuğu ve beline bağladığı iple güvenlik önlemi aldı.O ANLAR KAMERADAÇatıdan düşme tehlikesine aldırmadan işine devam eden şahıslar, çevredeki vatandaşlarda panik yarattı.O anları ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.