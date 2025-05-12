Efkan Ala: Terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, PKK'nın kendini feshettiği duyurması üzerine yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşılmıştır. Terör örgütü, silahları bırakma ve kendisini feshetme kararı almıştır." ifadelerine yer verdi.

Tüm Türkiye'nin umutla beklediği o açıklama geldi...Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı düzenlenen 12. kongrede kendini feshetme kararı aldı.Örgü tarafından yapılan duyuruda, 'Silahlı mücadelenin sonlandırması kararlarının' alındığı belirtildi.Terör örgütünün silah bırakma çağrısının ardından siyasilerden Terörsüz Türkiye hedefleri doğrultusunda atılan tarihi adıma ilişkin paylaşımlar art arda geldi.AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, PKK'nın kendini feshettiği duyurması üzerine yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı.Ala, açıklamasına "Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşılmıştır." ifadesiyle başladı.Ala'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:"Terör örgütü, silahları bırakma ve kendisini feshetme kararı almıştır.İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir.Gelinen bu önemli aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işletilecektir.Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin iradeleri ve dirayetleri ile ortaya koydukları terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz."