Bakan Göktaş: Kadının her alanda güçlenmesi çok kıymetli

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anneler Günü'nde Pendik'te düzenlenen Esnaf Kadınlar Kadna Destek El Emeği Çarşısı'nın açılışına katıldı. Programa Bakan Göktaş ile birlikte İstanbul Valisi Davut Gül, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker ve ESKAD Başkanı Emine Topal katıldı.Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biz biliyoruz ki kadının emeği güçtür. Kadının her alanda güçlenmesi bizler için çok kıymetli. Kadının emeğinde alın teri var. Kadının elinde bereket var, azim var, çalışkanlık var, üretkenlik var. Bir kadın ürettiği anda hem kendini mutlu eder, hem ailesini mutlu eder, hem toplumu eder. Hem bir mahalleyi hem de ülkesini dönüştürür. İşte biz de bu vizyonla son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadını her alanda güçlendirmeye yönelik çok önemli çalışmalar hayata geçirdik. Kadını güçlendirme vizyon belgesi ve eylem planımızı hayata geçirdik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu belgeyi uluslararası ulusal bir boyuta taşıyarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, her ilimizde valilerimizin başkanlığında, kadın girişimcilerin yer aldığı bir özel bir organ haline getirdik. Hem mahallesinde hem şehrinde hem küçükten büyüğe gerek kooperatifleşerek, gerek kendi ürünlerini satarak, gerek ülkesinin geleceğine katkı sunarak, her kadının yanında olmaya gayret ediyoruz. Bizler için ekonomik dönüşüm, kadının güçlenmesi her alanda hem güçtür, hem berekettir, hem de yanında durduğumuz çok önemli bir çalışmadır. Biz de bu alanda her kadının, hayatın her alanında daha fazla yer alması için, ama her kadının yani başörtülü, başörtüsüz, evinde üreten, mahallesinde üreten sanayici kadınların da her alanda güçlenmesinin çok kıymetli, çok değerli buluyoruz. İşte biz de bu vizyonla hareket ederek, kadın emeğini görünür kılan her türlü girişimin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. 2025 yılı Aile Yılı, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürüttüğümüz bir çalışma. Aile yılında da üreten kadınların yanında olmayı sürdüreceğiz. İşte bu vizyonla burada kurulan her tezgahın altında aslında bir kadının hikayesi var. Bir bereket var, bir emek var. Bu güzel girişim başta Pendik'ten başlayarak inşallah İstanbul'un diğer ilçelerine de, ülkemizin diğer şehirlerine de örnek olacağına ben yürekten inanıyorum. Sözlerime son verirken sizlerin vesilesiyle hayatımızın en güçlü kahramanlarımız olan annelerimizin, başta şehit annelerimiz, gazi annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutlamak istiyorum" dedi.Konuşmasının ardından Bakan Göktaş, kurdele keserek Esnaf Kadınlar Kadına Destek El Emeği Çarşısı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, alandaki 130 standı gezerek esnaf kadınlarla sohbet etti. Daha sonra Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde Anneler Günü sebebiyle düzenlenen Kalpten Kadraja Fotoğraf Sergisi'nin açılışına giden Bakan Göktaş, özel çocukların annelerine yönelik olarak açılan sergideki fotoğraflarda yer alan anneler ve özel çocukları ile sohbet etti.