Altında düşüş sürüyor: Piyasalar tedirgin, fiyatlar geriliyor

Son günlerde yaşanan siyasi gelişmeler ve piyasalarda artan risk iştahı, değerli metaldeki zayıf seyrin sürmesine neden oluyor.ABD'nin ithalata uyguladığı gümrük tarifelerinde geri adım atabileceği yönündeki beklentiler ve Başkan Donald Trump’ın politikalarında esneklik sinyalleri vermesi, yatırımcıların güvenli liman arayışını zayıflattı. Bu durum altına olan talebi de baskıladı.Öte yandan, altın piyasasının güçlü alıcılarından biri olan Hindistan’ın, Pakistan ile yaşadığı gerilimin çatışma eşiğine gelmesi, fiyatlara yönelik yeni bir belirsizlik oluşturuyor. Olası bir sıcak çatışma, küresel altın talebini yeniden hareketlendirebilir.Ancak tüm bu gelişmelerin gölgesinde, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle birçok küresel piyasada işlemler durma noktasına geldi. Düşük işlem hacmiyle birlikte altındaki zayıf seyir bugün de devam ediyor.Ons Altın:Güne 3288 dolardan başlayan ons altın, gün içinde 3223 dolara kadar gerilerken en yüksek 3290 dolar seviyesini gördü. Şu dakikalarda 3226 dolardan işlem görüyor.Gram Altın (Serbest Piyasa):Güne 4070 liradan başlayan gram altın, gün içi işlemlerde en düşük 3989, en yüksek 4073 lira seviyelerini test etti. Şu an 3993 liradan işlem görüyor.Kapalıçarşı Altın Fiyatları:İstanbul Kapalıçarşı’da gram altın alış fiyatı 4011 lira, satış fiyatı ise 4065 lira olarak kaydedildi.