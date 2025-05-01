Ali Yerlikaya: 79 ilde 127 açık hava toplantısı için izin verildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladıçYerlikaya, mesajda emeğin ve alın terinin değerine vurgu yaptı.Yerlikaya, Türkiye’nin bugünlere sabır, emek ve fedakarlıkla geldiğini belirterek, “Milletimiz ekmeği kutsal sayar, çalışmayı ibadet bilir” dedi.Bakan Yerlikaya ayrıca, kutlamalar dolayısıyla yapıalcak etkinliklere ilişkin de bilgi verdi.2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında bu yıl 79 ilde toplam 127 açık hava toplantısı için müracaat yapıldığını aktaran Yerlikaya, tüm bu başvurulara valilik ve kaymakamlıklarca izin verildiğini duyurdu.Bakan Yerlikaya'nın mesajında şu ifadeler yer aldı:"Bizim Milletimiz, ekmeği kutsal sayar, çalışmayı ibadet bilir.Tarih boyunca, alın teriyle yoğrulan vatan toprağımız bugünlerine sabrın, emeğin ve fedakârlığın bir eseri olarak gelmiştir.Ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden tebrik ediyorum.2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında 79 ilimizde 127 Açık Hava Toplantısı müracaatında bulunulmuş; bu müracaatların hepsine Mülki İdare Amirliklerimizce izin verilmiştir."