Şiddetli yağışlar sonrası ortaya çıktı! 26 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu

Avustralya'nın kuzeydoğusu adeta tropikal bir felakete sahne oluyor! Şiddetli yağışlar sonrası yayılan gizemli bir bakteriyel salgın, şimdiye dek en az 26 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Halk panik içinde, uzmanlar ise uyarıyor! 'Toprak bile ölüm saçıyor'Queensland eyaletinde son bir haftada 10 yeni melioidoz vakası daha kaydedildi. Bunlardan biri ölümle sonuçlandı. Yetkililer, toprak kaynaklı bakterilerin yoğun yağışlar sonrası hava yoluyla yayıldığını ve çok tehlikeli hale geldiğini belirtiyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler büyük risk altında.Salgının merkezindeki Townsville, bu yıl kayıtlara geçen en yağışlı dönemini yaşıyor. 5 Nisan itibarıyla sadece 2025 başından bu yana 2.419,8 mm yağmur yağdı. Şehirdeki toprak ve çamurlu alanlar, adeta birer bakteri yatağına dönüştü. Uzmanlar, bu durumun hastalığın yayılmasında doğrudan etkili olduğunu söyledi.Queensland Sağlık Bakanlığı, bölge halkına şu hayati önlemleri hatırlattı:'Bahçe işleri ve dış mekân çalışmaları sırasında eldiven ve koruyucu ayakkabı kullanın. Toprakla temas edilecekse yüksek basınçlı su kullanırken maske takın. Özellikle çocukları çamurlu alanlardan uzak tutun'Melioidoz, toprak ve suda bulunan 'Burkholderia pseudomallei' isimli bakteriden kaynaklanıyor. Akciğer enfeksiyonuna, beyin iltihabına ve çoklu organ yetmezliğine kadar ilerleyebiliyor. Tedavi edilmediğinde ölüm riski çok yüksek.