Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 699 bin lira, en yüksek 3 milyon 814 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,3 azalışla 3 milyon 784 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 3.660,85 TL'den, çeyrek altın ise 6.191,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 8 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.660,41Satış 3.660,85Alış 6.129,00Satış 6.191,00Alış 12.260,00Satış 12.361,00Alış 24.444,00Satış 24.628,00Alış 2.999,00Satış 2.999,37