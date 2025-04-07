AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'CHP algıya yönelik çalışma yapar'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:DEVLET BAHÇELİ'DEN 66 GÜN SONRA İLK GÖRÜNTÜ“Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye'nin kadersel tüm noktalarında hakikaten elini kolunu değil, tüm vücudunu bu işlerin içerisini koyan, bu iş için büyük mücadele veren bir liderdir, Devlet Bahçeli. O yüzden, Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığına tekrar kavuşup bu günlere gelmesinden dolayı rahatsızlık duyan bir takım kitleler olabilir. Ama hepimizin hayatıyla ilgili durma noktasını da ilerleyeceği günü de tayin eden Allah'tır. Bunların bu istekleriyle, bu konuşmalarıyla, bunların olabileceği bir durumu yoktur.”“CHP'nin Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sayın Devlet Bahçeli'nin rahatsızlığı sürecinde, Türkiye gündemiyle ilgili yaptığı olumlu görüşlerine ‘Kes.' veya ‘Hasta yatağında otur.' gibi ahlak dışı konuşmalar yapmıştır. Bu konuşmayı yaptığı kişi, Türkiye'deki tüm Ülkücülerin, milliyetçi camianın lider olarak gördüğü Devlet Bahçeli'dir. Bu camia şehit vermiştir, bu camianın içerisinden birçok kişi cezaevlerinde zamanında bedel ödemiş insanlardır. Siz bu kitlenin liderine, ‘kes', ‘otur yerine' veya buna benzer terbiyesiz laflar kullanabilen maalesef seviyesi en altta, en dipte olan bir grup başkanvekilleri vardır. Bu Ali Mahir Başarır'dır.”ÖZGÜR ÖZEL'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAKKINDA SKANDAL İFADE!“Bundan daha önceki süreçte cumhurbaşkanımıza ‘diktatör' diyorlardı. Vatqandaş bunlara bir tokat attı, hala akıllanmadılar. Şimdi de kalkıyorlar ‘cuntanın başkanı' demeye kalkıyorlar. Sen kendi partinin kirli geçmişine bakacaksın önce. Cunta denildiği zaman aklımıza önce CHP gelir. Camileri ahıra çevirenleri, kadınlarımızın başörtülü olarak okula gitmesini engelleyenleri, bu ülkede Şalcı Bacı'yı asanları, İskilipli Âtıf Hoca'yı asanları, bu ülkede özellikle Alevi vatandaşlarımıza, Tunceli Dersim'de uygulanan o zulümleri... CHP'nin kirli tarihi iyi yazmaktadır. Sadece o değil Sabahattin Ali'sinden, Nazım Hikmet'ine kadar herkese, CHP zulüm etmiştir.”“CHP kendisinin karakterinde olmayan herkese düşmandır. Ona yardımcı olmayan, onunla birlikte olmayan her insanı, yok etmeye programlı bir robot gibidir. Depremzedelere yaptıkları yardımlardan sonra depremzedeler kendilerine oy vermediler diye, o bölgedekilere ‘keşke ölseydiniz' diyebilecek kadar aşağılık bir noktaya gelebilecek bir zihniyetin temsilcisidir, CHP.”'CHP ALGIYA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPAR'“Sadece 2023-2025 tarihleri arasında soruşturma izin verilmesi ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı, AK Parti'li 79 tane belediyeye, CHP'li 81 tane belediyeye izin vermiş. Arada ciddi bir farklılık var mı? Yok. Yani AK Parti'ye de soruşturma açılmış, CHP'ye de soruşturma açılmış, 29 tane de MHP'ye açılmış. Soruşturmaya izin verilmeyen, yani soruşturma izni istiyorsunuz, bakanlık izin vermiyor. 175 tane AK Parti'ye verilmemiş, 153 tane de CHP'ye verilmemiş. Allah aşkına bunu neresinde bir adaletsizlik var?”“CHP, algıya yönelik çalışma yapar. Biz ise veriler üzerinden konuşma yaparız. Onlar at yalanı, kim inanırsa inansın mantığında hareket eden kişiler.”“Hani AK Parti'ye hiç soruşturma açılmıyordu. AK Parti 2004-2025 arası yani yirmi bir yıl boyunca yirmi sekiz tane kendi belediye başkanını açığa almış. CHP'de ise otuz tane belediye başkanı açığa alınmış. sekiz tane de MHP'den açığa alınmış. Hani nerede bunun arasındaki adaletsizlik? Yani AK Parti, bendensin ya da değilsin diye ayırt etmemiş. Adalet ne ise onun karşılığını vermiş. Bunların götürdüğünün miktarı büyük olunca ve bu götürdükleri mekanizma ile herkesi besleyip, buradan çok ciddi olarak bir organizasyon kurdukları için bağırmaya başladılar.”“İnsanın yüzünde kızarma olur, utanma olur. Hiç utanmadan yalan söylüyorlar. AK Parti, adaletle çalışır ve adalet mekanizmasını sen veya ben diye ayırt etmeden, herkese uygular. Bunların, kendi içlerindeki yapmış oldukları yolsuzlukları, şuan daki hırsızlık iddialarının üzerini nasıl kapatırız, bu konuda kendimizi nasıl mağdur gösteririz, şeklinde çalışmaları var.'CUNTACI SENSİN ÖZGÜR ÖZEL'“Burada çok açık ve net olarak şu ortada, Sayın Berhan Şimşek'in toplanan imzalarla aday olması durumunda, mutlaka ona CHP'nin içerisindeki delegelerden bir oy çıkacaktı. Çünkü zaten aday olabilecek imzayı toplamış. Düşünün ki 450-500 oy aldı Berhan Şimşek. Özgür Özel diye bir adamın karizmasını konuşmak artık mümkün olmayacak. O yüzden Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in operasyonu ile orada resmen önü kesildi ve aday yapılması engellendi. Berhan Bey çıkar aday olur veya olmaz, kazanır ya da kazanmaz. Bu bizi ilgilendiren bir durum değil. Ama burada şöyle bir şey var. Cuntacı sensin işte Özgür Özel. Diktatör sensin işte Özgür Özel.”“Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yanlış hatırlamıyorsam, bunu bugün CHP'lilerden birisiyle konuşurken o söyledi, Sayın Muharrem İnce'nin adaylığında bir keresinde delege sayısı yeterli olmadığı için, Kemal Bey'in ‘İmza verin. Muharrem Bey aday olsun.' şeklinde bir desteği dahi olduğunu söylüyor. Şimdi CHP'de ‘beş dakika gecikirsen sen aday olamazsın' deniliyor. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Berhan Şimşek'in girdiği holün olduğu yerde özellikle delegelerin bir kısmını oraya yığmışlar ki kürsüye doğru gelmesi geciksin. Bunu CHP'lilere kendisi organize ettirmiş. Duyduğum kadarıyla aralarında grup başkanvekillerinden de bazıları var. Yıkmışlar oraya milleti, Berhan Şimşek oraya beş dakika geç geldi diye işi bitirmişler.”“Usul ile ilgili konuşma yapmak istiyor orada. Usulle ilgili konuşma yapmasına neden izin vermiyorsun? Bunun için bir adaylık şartı yok. ‘Usulle ilgili bir konuşma yapayım.' diyor. O da yok. Çünkü Berhan Şimşek konuşursa, CHP'de Özgür Özel'in karizmasına yönelik bir konuşma olur, tartışılır. Bana göre bu saat itibariyle Kılıçdaroğlu'nun bir şansı kalmamıştır. Şunu da açık olarak söyleyeyim, CHP içinde demokratik bir yapı ve içeride nasıl bir diktatör başkanın olduğunu da hep birlikte görmüş olduk.”