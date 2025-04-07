Taziye dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 20.30 sıralarında Aliağa ilçesi Kuzey Ege Otoyolu Aliağa ilçesi yakınlarında meydana geldi. İçerisinde taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu H.Ş. yönetimindeki minibüs, İstanbul yönünden Menemen istikametine giderken otoyolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs orta refüje çarptıktan sonra devrilerek takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen otoyol jandarması olay yeri güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yolculardan Ömer Özer'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralanan E.Ö., M.Ö., U.Ö., A.Ö., S.Ö., Y.Ö., Ş.Ö., A.A., H.Ş. ve T.A. ambulanslara hastanelere sevk edildi. Ömer Özer'in cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.