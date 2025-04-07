İstanbul karanlığa bürünecek! Birçok ilçede 8 saatlik elektrik kesintisi

7 Nisan günü İstanbul'da birçok ilçede etkili olan elektrik kesintisinin biteceği saat vatandaşın gündemine yerleşti. 7 Nisan Pazartesi Bağcılar, Avcılar, Esenyurt ve Küçükçekmece başta olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Arıza ve bakım çalışmalarının sonlanacağı saat merak konusu haline geldi. Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışların ardından 8 saatlik elektrik kesinti hakim olacak.

BEDAŞ resmi sitesinde yer alan bilgilere göre bugün İstanbul'da yaşanan elektrik kesintisinin saat kaçta biteceğini öğrenebiliyoruz. Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa gibi ilçelerde yaşanan arızalarda çalışmalar devam ediyor. İstanbul'da yağış sonrası elektrikte büyük arıza yaşandı.7 Nisan Pazartesi günü yaşanan kesintinin kapsam alanı ve saatler şöyle:Avcılar MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KANARYA, KARANFİL, KARATAŞ, MAHİR, MİMARSİNAN, NERGİS, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sokaklarında kesinti 17.00'de sona erecek. Bağcılar 15 TEMMUZ mah 1431., 1433., 1434., 1439. sk, GÜNEŞLİ mah 1307., ÜSKÜP sk, GÜNEŞLİ mah 1306., 1311. sk, GÜNEŞLİ mah 1298., 1299., 1300., 1306., 1314., MAHMUTBEY, ŞEHİT ERDAL ÜNLÜ sk, GÜNEŞLİ mah 1307., 1359., ÜSKÜP sk, GÜNEŞLİ mah 1298., 1299., 1309., 1312., MAHMUTBEY sk, GÜNEŞLİ mah 1298., 1306. sk, DEMİRKAPI mah 1618., 1619., İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2565., 2566., İNÖNÜ sk , bölgelerinde arıza 17.00'de biterken FEVZİ ÇAKMAK mah 2083., 2095., 2098., 2110., 2111., 2112., 2113. sk bölgesinde 14.30'da sona erecek. YILDIZTEPE mah 459., 460., 461., 462., 464., 466., 467., 468., 472., 474., 476., 479., BAĞCILAR, ŞEHİT YILMAZ KAAN sk / İNÖNÜ mah 438., 453., ŞEHİT YILMAZ KAAN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 30/4. sk bölgelerinde bölgelerinde ise 16.30'da sonlanacak.MERKEZ-HÜRRİYET mah CEYLAN 1, ŞAFAK sk, ZAFER mah EFLATUN, IŞILDAR, KALE, SAMANYOLU, TARHAN, TEKKE, YADİGAR, YILDIRIM BEYAZIT sk, KOCASİNAN MERKEZ mah KARADENİZ, KÖSE, LALE 3, MAHMUTBEY, TAVUKÇU, TOMURCUK, ÇİĞDEM 2, ŞEHİT ABDULLAH TEKKAS, ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER sk, CUMHURİYET mah BAĞCILAR, BURÇAK, CEYLAN, KAYA 3, KOÇ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah BAĞCILAR, CANAN, CEYLAN, CİVELEK, HÜSEYİN TONYALI, SOĞANLI sk, CUMHURİYET mah REHBER sk / SOĞANLI mah AHMET HAŞİM, ALPER, ALTIPARMAK, AYDIN 2, BAHARLI, CAMBAZ, CAMİ 2, EDİRNE, FERHAT, GÜRBÜZ, HÜDAVENDİGAR, KARAMUSTAFAPAŞA, KILIÇALİ, MARMARA 1, NECATİBEY, PAPAĞAN, REHBER, SEVİNÇ, SÜLÜN 1, USTA, YALAZ, ÇAĞATAY 1, ÖZER, ŞENDOĞAN sk bölgelerinde arıza çalışmaları 17.00'ye kadar devam edecek.Bayrampaşa YILDIZTEPE mah 476. sk / İNÖNÜ mah 353., 354., 357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 365., 366., 367., 368., 381., 388., 389., 399., 401., 406., 408., 409., 410., 411., 412., 413., 414., 416., 425., MEHMET AKİF sk bölgelerindeki arıza ise 12.00'de giderilecek.ARNAVUTKÖY mah BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, DULKADİROĞULLARI, ERZURUMLU ŞÜKRÜ PAŞA, MUMHANE, ÜVEZ sk / KURUÇEŞME mah ARNAVUTKÖY KURUÇEŞME, YEŞİLPINAR sokakta kesinti 15.00'e kadar devam edecek. Esenyur YUNUS EMRE mah 268., 375., AVNİ ANIL sk / İNÖNÜ mah 374. sk, NAMIK KEMAL mah 103., 119., 122., 169., 171., 181., 182., 183., 184., 22., EKİN, OKTAY RIFAT, TONGUÇ BABA sk / TURGUT ÖZAL mah 22., 35., OKTAY RIFAT sk / ZAFER mah 168., EKİN sk, OSMANGAZİ mah 3141., 3142. sk , OSMANGAZİ mah 2647., 2677., 560., 561., 599., LİMNİ, MENDERES, SEVİL, VEFA, ÖZLEM, İREM sk, OSMANGAZİ mah BARAN, BÜYÜK AYAZMA, DERYA, GÜLBAHAR, GÜNDOĞDU, ZAKKUM sokaklarında çalışmalar 17.00'ye kadar devam edecek.