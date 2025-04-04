Rüşvet çarkında büyük itiraf: Tahliye kararını durdurmak için 500 bin dolarlık anlaşma

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Marmara Cezaevine gönderilmiş, beraberindeki 99 şüphelinin işlemleri sürerken itirafçılar ve tanıkların ifadeleri basına yansımaya devam ediyor.Haber 7'nin haberine göre İBB'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında şikâyetçi, tanık ve “etkin pişmanlıktan” yararlananlar itiraflarıyla Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet çarkının nasıl döndüğünü ortaya koydu.4 gizli tanık, 13 açık tanık ve 4 şikâyetçiyle başlayan yolsuzluk ve rüşvet itiraflarına bir yenisi daha eklendi. İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tanık olarak ifade veren Hüseyin Aydın'ın da itirafları ortaya çıktı.Nedim Şener'in köşe yazısında yer alan bilgilere göre 26 Mart günü tanık olarak ifade veren Hüseyin Aydın anlattıklarıyla soruşturmanın seyri değişti.TAHLİYE KARARINI DURDURMAK İÇİN 500 BİN DOLARLIK RÜŞVETİmamoğlu'nun 2019 yılında İBB Başkanlığını kazanmasının ardından sözleşmeye aykırı kullanıldığı gerekçesiyle KİPTAŞ'ın, iş adamı Necmettin Şimşek'in sahibi olduğu şirkete tahliye davası açtığını ancak davanın 30 Aralık 2019 tarihinde reddedildiğini belirtti.17 Ocak 2020 tarihinde ise sözleşmeye aykırılık tespitine istinaden ihtarname çekildiği İBB'nin “kira sözleşmesini fesih ve tahliye” için 30 Mart 2020'de de dava açtığı 11 Kasım 2020 tarihinde ise tahliye kararı çıktığını belirtti.İstinaf Mahkemesi ise 13 Mart 2024 tarihinde KİPTAŞ lehine karar veresinin ardından Necmettin Şimşek ve aracı Hüseyin Aydın mahkemenin tahliye kararına rağmen tahliyenin durdurulması için İmamoğlu'na danışmanlık yapan eski milletvekili T.A'nın olayı çözebileceği gerekçesiyle ulaştıklarını ve kendilerinden 500 bin dolar istediğini ödeme için ilk etapta 200 bin dolar ödediklerini anlattı.Hüseyin Aydın 200 bin doları verdikten sonra tahliye kararını durduramadıkları gerekçesiyle verilen 200 bin doları geri istediklerini ancak alamadıklarını iddia etti.Aydın alamadıkları para yerine kendilerine avukat R.A adına düzenlenen bir senet verildiğini ve olayda bahsi geçen Necmettin Şimşek, avukat R.A, İmamoğlu'na yakın milletvekili T.A ile yapılan görüşmeyi ses kaydına aldığı bu bilgileri ise Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiğini belirtti.'İMAMOĞLU OLİMPİYAT DÖNÜŞÜ İLGİLENECEK'Aydın tüm bu ifadeleri detaylarıyla savcılığa anlatırken, olay sonrası İmamoğlu'nun danışmanı olduğu eski milletvekili T.A'nın Taksim'deki ofisine gittiklerini ve olayı çözebileceğini ancak İmamoğlu'nun Paris olimpiyatlarında olduğu için geri döndüğünde kendisinin bizzat ilgileneceği bilgisinin paylaşıldığını belirterek; “Daha öncesinde Cumhuriyet başsavcılığımıza gelerek şikâyette bulunan Necmettin Şimşek'i yaklaşık 15-20 yıldır tanırım. Kendisi yakın arkadaşım olur. Mayıs 2024 yılında Necmettin beye KİPTAŞ üzerinden haksız bir tahliye kararı aldırılınca bu konuyu benimle konuştu. ‘Bu işi çözmek için tanıdık birisi var mı?' diye sordu. Ben kendisine 27'nci dönem milletvekili olan avukat T.A'ya ulaşabileceğimi, Ekrem İmamoğlu ile arasının iyi olduğunu, kendisinin Ekrem İmamoğlu›nun danışmanı olduğunu söyledim. 2024 yılı haziran ayı gibi T.A'nın Taksim'deki ofisine görüşmek için gittim. Kendisine konuyu anlattım. T.A da bana bu konuyu çözebileceğini Ekrem İmamoğlu'nun Fransa'da olimpiyatlarda olduğunu geri döndüğünde bu konuya bakacaklarını ‘Rahat olun bir sıkıntı olmaz' şeklinde telkinde bulundu.'KİPTAŞ MÜDÜRÜNÜ BİZ ORAYA GETİRDİK'Milletvekili T.A'nın konunun hem siyasi hem de hukuki olarak kendilerine çözülebileceğinin garantisinin verildiğini ve KİPTAŞ Genel Müdürü'nün kendileri sayesinde şirketin başında yer aldığını belirttiğini ifade ederek, 'Bu görüşmeden bir veya iki gün sonra Necmettin beyle beraber yine aynı ofise gittik. Bu ofiste Necmettin Bey ile T.A. konular üzerine konuşup anlaştılar. Ancak bugün herhangi bir para konuşulmadı.İki üç gün sonra Necmettin Bey ile yine T.A'nın yanına gittiğimizde T.A bize bu konunun hallolacağını hem siyasi hem hukuki bu işi çözebileceklerini, hepsinin kendi arkadaşları olduğunu söyledi. ‘KİPTAŞ Genel Müdürünü oraya biz getirdik' dedi. Biz oradan ayrıldık. Hatırladığım kadarıyla 2024 yılının Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde para konuşmak için yanlarına ben gittim. Necmettin beyden toplamda 500 bin dolar istediklerini, ön ödeme olarak 200.000 dolar alacaklarını söylediler. Ben de bunu Necmettin beye ilettim kendisi bunu kabul etti ve bu 200 bin doları T.A.ya götürüp teslim ettim. Ancak 2024 yılı temmuz ayı sonunda cebri icra yoluyla tahliye işleminin başladığını öğrenmem üzerine T.A. beyi aradım, kendisi bana ‘Merak etmeyin tahliye işleminin hemen durduracağız' yanıtını verdi. Toplam 15-20 gün içerisinde tahliye işlemi gerçekleşti” belirtti.TAHLİYEYİ DURDURMAYIP 200 BİN TL'Yİ VERMEDİLERNecmettin Şimşek ve aracı Hüseyin Aydın'ın ödedikleri 200 bin doları geri almak istedikleri ancak birçok kez milletvekili T.A tarafından oyalandıklarını iddia ederek, “Bu tahliye işlemi neticesinde ben T.A ile defaatle paranın tarafımıza iadesi için görüştüm, her görüşmemde beni oyaladı ve geçiştirdi. Yaklaşık 2 buçuk ay önce gittiğim görüşmede kendisi bana avukat R.A adına düzenlenmiş 200.000 dolarlık bir senet verdi. Ben kendisinin de imzalamasını istememe rağmen kendisinin siyasi olduğunu, böyle bir şeyi imzalamayacağını söyledi. Bundan 10 gün sonra yine R.A'nın ofisine gittiğimde başkaca bir delil elde edemeyeceğimi ve arkadaşım olan Necmettin beye bu olayda benim de mağdur olduğumu göstermek için telefonumla aldığım ve dosyanızı ibraz ettiğim ses kayıtlarını kaydetmek durumunda kaldım” dedi.Hüseyin Aydın itirafında kendilerinin T.A'ya danışmanlık ücreti olarak parayı verdiklerini ancak rüşvet parası olarak beyan edildiğini de ekleyerek, “Burada açıkça görüleceği gibi T.A. bizim danışmanlık ücreti olarak verdiğimiz parayı rüşvet parası olarak aldığını kendi beyan etmiştir. Bizim kendisine rüşvet vermek gibi bir amacımız olmasa bile yaşanan olay ortadadır bu yaşanan olaylarda Necmettin beye karşı KİPTAŞ tarafından yapılan hukuksuz uygulamanın durdurulması amacıyla alındığını anladığımız 200 bin dolar nedeniyle vicdanen çok rahatsız oldum. Ülkemizde yaşanan olaylardan sonra yurtdışına kaçabileceği kanaati bende oluşmuştur, takdir yüce Türk adaletinindir” ifadelerini kullandı. (Haber7)