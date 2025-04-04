Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Nisan ayının gelmesiyle bahar yağmurları kendini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin bugün (4 Nisan 2025) parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karedeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıkların doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği belirtildi.Cumartesi ve pazar günü İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Sıcaklıklar ise 7-8 derece birden düşecek.İşte il il 4 Nisan hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Güney ve iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıNEVŞEHİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıKARABÜK °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıSİNOP °C, 15°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıARTVİN °C, 20°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışı yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 13°CÇok bulutlu,MALATYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 12°CÇok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı