İstanbul Esenyurt’ta taksici dehşeti: Ön koltuğa oturan kadın yolcuya kabusu yaşattı!

İstanbul Esenyurt’ta Efnan Hacer D. isimli kadın bindiği takside kabusu yaşadı. Efnan Hacer D., taksi şoförü tarafından dakikalarca darp edilirken o anlar cep telefonu ile kayda alındı. İşte o dehşet dolu dakikalar!

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, taksiye binen Efnan Hacer D. ve arkadaşı ile şoför arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kısa sürede yolculardan büyüyen tartışmada taksici, ön koltukta oturan Efnan Hacer D.'ye saldırdı. Taksi şoförü Hacer D.'yi tokat atarak darbetti. Olay sırasında yoldan geçen bir kişi tarafları ayırmaya çalıştı.Olayın ardından Hacer D.'nin şikayetçi olması üzerine şüpheli taksici Muhsin D. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şoför Muhsin D. 'Kasten yaralama ve tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.Öte yandan taksi içerisinde ve dışında yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.