İstanbul'da 533 suç kaydı bulunan firari 9 yıl sonra yakalandı

İstanbul'da polis ekipleri tarafından, 2016 yılından bu yana aranan Abdurrahim L.'nin Esenyurt'ta saklandığını belirlendi.Polis yaptığı çalışma sonucu şüphelinin gidebileceği yerlerde bekledi. Önceki gün polis ekipleri tarafından bulunduğu yer tespit edilen Abdurrahim L. gözaltına alındı.533 SUÇ KAYDIAsayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Makedonya doğumlu Abdurrahim L.'nin polis arşivlerinde daha önceden 533 tane suç kaydı olduğu belirlendi.Emekli Muhasebeci olan Abdurrahim L.'nin Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Vergi Usul kanuna Muhalefet suçlarından 174 farklı dosyadan da aranması olduğu ortaya çıktı.CEZAEVİNE GÖNDERİLDİAbdurrahim L., hakkında yargılandığı davalardan toplam 115 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine götürüldü.