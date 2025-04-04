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Eskişehir'de 9 bin 478 araç denetlendi

Eskişehir'de polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde 9 bin 478 araç kontrol edilirken, 5 bin 499 araca cezai işlem uygulandı.

Ekleme: 4.04.2025 - 11:34 Güncelleme: 4.04.2025 - 11:35 / Editör: Fehmi Öztürk
Eskişehir'de 9 bin 478 araç denetlendi
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Mart - 1 Nisan 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı.

9 BİN 478 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Toplam 9 bin 478 aracın kontrol edildiği çalışmalarda; 28 alkollü araç kullanmak, 79 sürücü belgesiz araç kullanmak, bin 68 park yasağı, 2 bin 775 hız, 205 kırmızı ışık, 35 taşıma kanunu, 127 emniyet kemeri, 13 abart egzoz, 90 kask kullanmamak ve başlıca diğer maddeler olmak üzere toplam 5 bin 499 araca işlem uygulandı.

Çalışmalar sonucunda 113 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü belgesinin daimi