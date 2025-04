Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Şu anda ABD ziyareti ile ilgili tarih belirlemedik. Bakanlarımızın görüşmeleri seyahat takvimleri söz konusu. Arkadaşlarımızın ABD'ye gidişleri söz konusu olabilir. Vergi ile ilgili meseleler ana başlıklardan olabilir. Türkiye'ye karşı olumlu yaklaşımın hayata geçmesi.TERÖRSÜZ TÜRKİYEŞuanda son gelişmelerde CHP'nin teröre yönelik attığı adımlar tutmadı, tutmayacak. Çünkü Türkiye dipdiri ayaktadır. Cumhur İttifakı şuanda Türkiye'nin her şeyidir. Terörsüz Türkiye'yi Cumhur İttifakı kurmaktadır. Her geçen gün daha iyiye giden bir Türkiye var. Bambaşka gelişen bir Türkiye var. Türkiye bundan sonraki süreci çok daha iyi ihya edecektir.CHP'NİN BOYKOT ÇAĞRISI2 Nisan'ı bu noktada tarih olarak ilan ettiler ama 2 Nisan'da AVM'ler tam aksi çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Demek bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor, tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor. Dün bir yere misafirliğe gitti, dedi ki 'Şuanda fabrikamın araç gereçlerini seferber ettim, gidecekseniz bugün bu alışverişi yapın ve araçların depolarını fulleyin'. Bu nedir milli, yerli bir duruşun ne olduğunu göstermektir. Ben milletimin bu şekilde duran her ferdine çok teşekkür ediyorum.BAHÇELİ'NİN TÜRKEŞ ZİYARETİDevlet Bey ile telefonda görüştüm; Rahmetli Türkeş'e dualarımızı yaptığımzı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet eylesin. Bizler bu ülkeye faydası olan büyüklerimizin yanında olduk ve olacağız. Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık sıhhat versin. 'Nasılsınız' diye sorduğumuzda verdiği cevap 'gayet iyi' oldu. Yapacağımız daha çok şey var.