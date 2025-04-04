Çorum’da feci kaza: Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Hüseyin K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Karademir'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Karademir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Hüseyin K. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.