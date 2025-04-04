Artvin'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

Artvin'in Şavşat ilçesinde saat 04.00 sularında Şener, Şinasi ve Mehmet Özcan kardeşlere ait iki katlı ahşap evde yangın başladı.Alevler kısa sürede yayılarak evin bitişiğindeki Behzade Duran’a ait iki katlı eve, ardından köydeki cami ile lojmana sıçradı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları devam ederken, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Yangın sırasında evlerde kimsenin bulunmaması, büyük bir felaketi önledi.Yangının çıkış nedenine ilişkin yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Yangında kullanılamaz hale gelen dört ev, cami ve lojmanı için AFAD ekipleri inceleme başlattı.