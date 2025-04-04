Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Trump'ın dün açıkladığı ABD'nin yeni gümrük vergisi tarifeleri sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı. Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 3 bin 109 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 3 milyon 830 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 3.781,24 TL'den, çeyrek altın ise 6.357,00TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 4 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.780,89Satış 3.781,24Alış 6.255,00Satış 6.357,00Alış 12.516,00Satış 12.668,00Alış 24.949,00Satış 25.239,00Alış 3.100,12Satış 3.100,50