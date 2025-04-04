Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
ABD Başkanı Trump'ın yeni gümrük vergisi politikasını açıklamasıyla dün rekor kıran altın haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Gram altın 3.781,24 lira, çeyrek altın ise 6.357,00 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 4 Nisan 2025 altın fiyatları...
Trump'ın dün açıkladığı ABD'nin yeni gümrük vergisi tarifeleri sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı. Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 3 bin 109 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 3 milyon 830 bin lira oldu.
Serbest piyasada gram altın 3.781,24 TL'den, çeyrek altın ise 6.357,00TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 4 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
4 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.780,89
Satış 3.781,24
4 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 6.255,00
Satış 6.357,00
4 NİSAN 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 12.516,00
Satış 12.668,00
4 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 24.949,00
Satış 25.239,00
4 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.100,12
Satış 3.100,50
Serbest piyasada gram altın 3.781,24 TL'den, çeyrek altın ise 6.357,00TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 4 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
4 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.780,89
Satış 3.781,24
4 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 6.255,00
Satış 6.357,00
4 NİSAN 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 12.516,00
Satış 12.668,00
4 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 24.949,00
Satış 25.239,00
4 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.100,12
Satış 3.100,50