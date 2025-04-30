Trafikte en fazla zaman kaybedilen şehirler belli oldu: Türkiye'den 4 şehir ilk 10'da

Uluslararası bir araştırmaya göre, trafikte en fazla zaman kaybının yaşandığı şehirler sıralamasında İstanbul zirveye oturdu. Asya kıtasında ise Ankara, Bursa ve İzmir de en yoğun trafik sıkışıklığı yaşayan şehirler arasında yer aldı.

INRIX'in yayımladığı '2024 yılı Küresel Trafik Puan Tablosu'na göre, İstanbul trafikte geçirilen süre açısından dünya genelinde ilk sırada yer aldı.İstanbul'u sırasıyla New York, Chicago, Londra ve Mexico City izledi.Küresel çapta trafikteki gecikmelerin en yüksek olduğu şehirlerin analiz edildiği rapora göre, 900'den fazla şehir içerisinde İstanbul, 105 saat ile kaybedilen saatler bakımından trafiğin en sıkışık kentsel alanlar listesinin başında yer alıyor.Öte yandan Asya kıtasında başkent Ankara trafik sıkışıklığı açısından üst sıralara ulaştı.Jakarta ve Bankok İstanbul'un ardından gelirken Ankara 4'üncü sıraya yerleşmiş durumda.Bursa Ankara'nın arkasından 5'inci, İzmir ise 6'ıncı sırada yer aldı.