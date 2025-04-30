Milli İstihbarat Akademisi’nden ‘İHA’ raporu

Çarpıcı tespitlere yer verilen raporda, teknolojik gelişmelerin günümüzdeki savaş doktrinlerini yeniden tanımladığı vurgulandı. Özellikle İHA'ların keşif, gözetleme, saldırı ve elektronik harp gibi alanlardaki etkinliğinin çatışma ortamlarında stratejik üstünlük sağladığı belirtildi.UKRAYNA SAVAŞI'NA 'İHA' BAKIŞIRaporda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, İHA teknolojilerinin sahadaki etkinliğini gözlemlemek açısından bir test ortamı sunduğu ifade edildi. Her iki ülkenin farklı türde İHA'ları yoğun olarak kullanması; savaşın dinamiklerini, hızını ve doğasını belirleyen başlıca etkenlerden biri olarak öne çıktı. "Elektronik harp sistemlerinin İHA performansına etkisi ise yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda siber düzeyde de bir savaş yürütüldüğünü ortaya koydu" tespiti yapıldı.İHA'LARIN GELECEĞİRaporda, İHA teknolojilerinin geleceğine ilişkin önemli öngörüler yer aldı. Yapay zeka entegrasyonu, sürü İHA sistemleri, maliyet etkinliği ve alternatif enerji kaynaklarının gelişimi, bu alandaki teknolojik evrimi hızlandıran unsurlar olarak öne çıktı. Bu unsurların, gelecekteki çatışmalarda İHA'ların stratejik öneminin daha da artacağına dikkat çekildi. İHA'ların, yalnızca savaşın gidişatını değil, aynı zamanda savunma sanayisinin gelecekteki vizyonunu da belirleyecek unsurlar arasında yer aldığı kaydedildi.DİPLOMASİNİN DE YENİ AKTÖRÜİHA teknolojisinin yalnızca askeri değil, aynı zamanda diplomatik ve güvenlik politikaları açısından da çok boyutlu bir etki alanı oluşturduğu belirtildi. Modern savaşın dinamiklerini anlamak kadar, bu teknolojilerin barış politikaları üzerindeki yansımalarını analiz etmenin de kritik olduğu vurgulandı. Rapor, Türkiye'nin savunma ve güvenlik vizyonunu destekleyen, ileri teknoloji temelli bilgi üretimini merkeze alan bir yaklaşımla hazırlandı.