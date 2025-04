Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: FETÖ'cülerin üfürüğüyle siyaset yapıyor

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...



'Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım ve kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle ve muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Grup toplantımıza katılan misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bizleri takip eden vatandaşlarımızın her birine selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.



Geçen hafta çarşamba günü TBMM'nin kuruluşunun 105. yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. Türkiye'nin istikbali için emek dökmüş tüm milletvekilleri adına şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal'in yanı sıra Kurtuluş Savaşı'mızı sevk ve idare eden ilk meclisteki tüm milletvekillerini rahmetle yad ediyorum.



'DEMOKRASİMİZE VESAYETİN GÖLGESİNİN DÜŞMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'



27 Nisan 2007 gecesi yürekli bir tavır aldık. Demokrasimize vesayetin gölgesinin düşmesine izin vermeyeceğiz. 27 Nisan Meclis'in iradesini hiçe sayma girişimidir.



'ASLOLAN MİLLETİMİZLE ARAMIZDAKİ BAĞDIR'



AK Parti milletin kurduğu, milletin büyüttüğü bir partidir. AK Parti'nin bir sahibi varsa o da milletimizin ta kendisidir. Her kim bu açık hakikati unutursa önce bizi sonra da milletimizi bulur. Neyi eksik yaptığımıza, neyi yarım yamalak yaptığımıza odaklanacağız. Çıkardığımız dersler sonucunda milletimizle yeniden yek vücut olacağız. Aksi taktirde mum gibi eriyip giden partilerden biri oluruz.



Gazete manşetlerinden bize ve partimize ömür biçenler olmuştu. Her defasında onları hayal kırıklığına uğrattık. Pekleşe pekleşe yolumuza devam ettik. 2025'i neredeyse yarıladık. Şimdi 2053 diyoruz. 2053 uzak bir tarih değil. 23 yıllık iktidarımızdan aldığımız ilhamla, cesaretle geleceğe çok daha umutla bakıyoruz. Unutmayın sel gider kum kalır. Aslolan milletimizle aramızdaki bağdır. Aslolan 85 milyona kazandırdığımız eşsiz hizmetlerdir.



Biz lisanı halimizi doğru, düzgün, sağlam tutarsak bir şey söylemimize hacet kalmaz. Biz dosdoğru oldukça önümüzde daha nice kapıların açıldığını göreceğiz. Daha nice başarı hikayeleri yazacak daha nice zafer türküleri söyleyeceğiz. Her ne istiyorsak bunu çalışarak elde edeceğiz.



ÖZEL'E TEPKİ: FETÖ'CÜLERİN ÜFÜRÜĞÜYLE SİYASET YAPIYOR



Siyasi beleşçilik ülkemizdeki muhalefetin tarzıdır. Bunlar, ülkeleri, milletleri için hiçbir projeleri olmadığı halde iktidar hayaline kapılırlar. Sandıkta seçmenden tokadı yiyince milleti suçlamaya başlarlar. Türk demokrasinin kalitesini düşüren toksik muhalefet anlayışıdır. CHP, meclisteki sandalye sayısına göre en büyük muhalefet partisidir. CHP'nin başındaki zata bakıyorsunuz siyaset yaptığını sanıyor. Liseli gençleri kullandırtmadığı için MEB Bakanımıza, yalanlarını yüzlerine vurduğu için İçişleri Bakanımıza, sokak terörüne izin vermedikleri için emniyet güçlerimize saldırarak ucuz yollarla gündeme gelmeye çalışıyor. Kendi partisini ahtapot gibi saran sahtekarları demokrasi kahramanı ilan ediyor. Ettiği lafların içi tamamen boş. FETÖ'cülerin üfürüğüyle siyaset yapıyor.



Yabancı medya kuruluşlarına ağlayarak sadece kendisini değil partisini ve ülkesini de utandırıyor.



'ÖZEL'İN SELEFİ ŞAİBELİ ŞEKİLDE TARİH OLDU'



Özel'in selefi cumhurbaşkanı olacaktı, şaibeli şekilde tarih oldu. Ne kapısını çalan var ne de soran.



CHP Genel Başkanı kendine çeki düzen verene kadar bu şahsı adap yoksunu üslubunun içinde debelenmeye mahkum ediyoruz. Unutmayın, izahı olmayanın mizahı olur diye meşhur bir söz var. CHP'de olup biteni başka şekilde adlandırmak mümkün değil. Şeffaf olacaklardı Bantçı olup çıktılar. Biz giderek dibe batan CHP'den şikayetçi değiliz.



Biz, hiçbir vakit muhalefetin yaptığı gibi karşımızdakilerin tökezlemesini bekleyip çıkan hasılanın üzerine konmaya çalışan beleşçilerden olmadık.



'OYNANAN SİNSİ OYUNLARI HEP BİRLİKTE TAKİP EDİYORUZ'



Kuzeyimizde ve güneyimizde yaşanan sıcak çatışmaları, oynanan sinsi oyunları hep birlikte takip ediyoruz Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde vuku bulan her olay bir gerçeği hatırlatmıştır. Batı'nın dayattığı sözde değerlerin, illüzyonun aslında bir aldatmacadan ibaret olduğu...



Türkiye dünyanın en istikrarsız bölgesinin tam ortasında her şeye rağmen bir güven, huzur adası olarak yükselmektedir. Bu büyük kazanımı kimse gözden kaçırmamalı.'