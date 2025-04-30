Bakanlık acil toplatma kararı aldı: Bu kalemler ve defterler kanser riskini artırıyor

Ticaret Bakanlığı, vatandaş sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor.Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yaptığı incelemeler sonucunda ibir markaya ait defter ve kalemlerin güvensiz olduğunu tespit etti.Bu ürünler için hem satış yasağı getirildi hem de piyasadan toplatılmalarına karar verildi.TOPLATILMA SEBEBİBakanlık, Misyon markasına ait defter ve kalemlerde fazla fitalat bulunması sebebiyle satışını durdurdu.Bilimsel adıyla "ftalik asit esterleri" olarak bilinen ftalat, plastikleri daha esnek hale getirmek için özellikle polivinilklorid (PVC) gibi sert plastiklere ekleniyor.Ancak kullanım amaçları ne kadar masum görünse de, ftalatların sağlık üzerindeki etkileri hiç de öyle değil.Uzmanlar, ftalatların kanserojen özellik taşıdığını ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.