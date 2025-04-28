Avrupa'da enerji krizi: İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintisi yaşanıyor

İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünde etkili olan elektrik kesintisi sonrası telekomünikasyon ağları çökerken, Metro ve diğer ulaşım sistemlerinde ise ciddi aksamalar yaşanıyor.

Avrupa'da enerji krizi yeniden gündemde...Yaşanan yeni gelişmesinde İspanya ve Portekiz'in bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.Edinlen bilgilerde elektrik kesintisinin İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünde etkili olduğu öğrenildi.Elektrik kesintisi sonrası Metro boşaltılırken, trafik sorunları ise baş gösterdi.Ülkede yaşanan elektrik kesintisi sonrası açıklama İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica'dan geldi.Açıklamada, elektriğin yeniden sağlanması için enerji şirketleriyle birlikte çalışıldığı bildirildi.Durumun analiz edildiğini açıklayan Red Electrica, vatandaşların kısa sürede bilgilendirileceğini ifade etti.