Artvin ve Trabzon´da silah kaçakçılarına eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı

Artvin ve Trabzon’da Jandarma ekipleri tarafından 3 ay önce silah kaçakçılığına yönelik başlatılan çalışmalar sonucu ekipler belirlenen adreslere operasyon için düğmeye bastı. Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve eklentilerde yapılan aramalarda ise çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.