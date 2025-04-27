Artvin ve Trabzon´da silah kaçakçılarına eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı
Artvin ve Trabzon’da Jandarma ekipleri tarafından 3 ay önce silah kaçakçılığına yönelik başlatılan çalışmalar sonucu ekipler belirlenen adreslere operasyon için düğmeye bastı. Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve eklentilerde yapılan aramalarda ise çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 ay önce başlatılan silah kaçakçılığına yönelik istihbarat çalışması ve fiziki takipli operasyonlar kapsamında Artvin'in Şavşat ilçesi ile Trabzon'da tespit edilen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 şarjör, 212 adet 9 milimetre çapında fişek ve çok sayıda av tüfeği kartuşu ele geçirilirken, haklarında çeşitli suç kayıtları bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Jandarmada işlemleri sürüyor.