Instagram Reels download özelliği geliyor! Tek tuşla video indirilebilecek

Instagram, özellikle genç kullanıcıların favorisi olan Reels video formatı için önemli bir yeniliğe imza attı. Instagram CEO'su Adam Mosseri, yaptığı açıklamayla Instagram Reels download özelliğinin mobil cihazlar için kullanıma sunulduğunu duyurdu. Şimdilik sadece ABD'deki kullanıcılar için aktif olsa da, kısa süre içinde dünya genelinde yaygınlaşması bekleniyor.Instagram Reels indirmek için yapmanız gerekenler oldukça basit:Mobil uygulamadan bir Reels videosuna girin.Paylaş (Share) simgesine dokunun.Açılan menüden 'İndir (Download)' seçeneğine tıklayın.İndirilen video doğrudan telefonunuzun galerisine kaydedilecek. Belirtmek gerekiyor ki; bu özellik yalnızca herkese açık hesaplar tarafından paylaşılan Reels videoları için geçerli. Ayrıca içerik sahipleri isterlerse indirme seçeneğini devre dışı bırakabiliyor.Tıpkı TikTok'ta olduğu gibi, Instagram da indirilen Reels videolarına bir filigran ekliyor. Bu filigran, Instagram logosu ile birlikte içeriği paylaşan hesabın kullanıcı adını içeriyor. Böylece videoyu Instagram dışındaki bir mecrada gören bir kullanıcı, içeriğin kim tarafından paylaşıldığını anlayabiliyor.