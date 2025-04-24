Evinden tam 11 ruhsatsız tabanca çıktı savunması şaşkınlık yarattı: Hevesim vardı!

Adana'da polisin baskın yaptığı evde yapılan aramada gardırop ve bazaya gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfeğe ulaşıldı. Şüpheli Hayrettin Ö.'nün ifadesi şaşkınlık yarattı: Çocukluktan beri hevesim vardı!

Adana'nın Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüpheli Hayrettin Ö.'nün müstakil evine operasyon düzenledi.Adreste arama yapan polis, gardırop ve bazanın içine saklanmış 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek ile 338 mermi ve 160 fişek ele geçirdi. Operasyonda Hayrettin Ö. ile babası Ali Ö. gözaltına alındı.Emniyete götürülen Hayrettin Ö., silahların kendisine ait olduğunu belirterek, "Çocukluktan beri silaha hevesim var. Bu nedenle koleksiyon amaçlı biriktiriyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hayrettin Ö. tutuklandı, babası Ali Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.