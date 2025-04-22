Beşiktaş cinayetinde tetikçiden şok itiraflar: Emri veren Casperlar ismini kullanıyordu!ss

İstanbul Beşiktaş'ta motosikletli bir saldırgan tarafından gerçekleştirilen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan Kadir N. ifadesine SABAH ulaştı. Kadir N., savcılık ifadesinde tetikçilik teklifinin Arda A. adlı bir şahıs tarafından yapıldığını ve olaydan sonra kendisine yurt dışına kaçması için yardım edileceğinin söylendiğini beyan etti. Ailesiyle birlikte zorlu yaşam koşullarında mücadele ettiğini, bir dönem tekstil atölyelerinde çalıştığını belirten N., geçtiğimiz günlerde Kocaeli Darıca'dan İstanbul'a getirildiğini, burada A. ve diğer şüphelilerle tanıştırıldığını söyledi.50 BİN EURO KARŞILIĞINDA TETİĞE BASTIİfadesinde, 'Beni bu iş için seçtiler. Bana 50 bin euro vereceklerini söylediler. Kabul etmezsem beni öldüreceklerini söylediler. Üzerimde baskı vardı. Arda A. bu işi yapmamı istedi, beni yönlendiren oydu.' dedi.CİNAYET ANI VE ÖNCESİ ADIM ADIM ANLATILDIKadir N., cinayet anını tüm detaylarıyla anlattı. Beşiktaş Çarşı'da bir kafede oturan hedef kişinin fotoğrafını önceden gördüğünü, olay günü motosikletle bölgeye geldiğini ve olay yerinde tetiğe bastığını belirtti. Ardından ise hazırlanan kaçış planı devreye girdi. 'Silahı bana Uğurcan verdi. Arda bana ne zaman ateş edeceğimi söyledi. Olaydan sonra motosikletle oradan ayrıldık. Kaçarken sokaklara dağıldık. Ben daha sonra Edirne'ye gittim, oradan Yunanistan'a kaçıracaklardı,' ifadeleriyle olay sonrası planı da aktardı.SUÇ AĞINA DAİR AYRINTILAR: KOD ADLAR, SAHTE KİMLİKLER, NAKİT ÖDEMELERN., Arda A., Eray T., Uğurcan ve Ali T. isimli şahısların organize şekilde hareket ettiğini, kendisinin yalnızca tetikçilik yaptığını, tüm planın bu kişilerce kurulduğunu iddia etti. Özellikle 'Uğurcan adlı kişi bana silahı verdi, sosyal medyada 'Casperslar' ismini kullanıyordu' demesi, soruşturmanın sosyal medya bağlantılarını da içerecek şekilde derinleşmesine neden oldu. Uğurcan'ın sahte isim kullandığını ve kendisiyle sosyal medya üzerinden iletişim kurduğunu anlatan N., suç örgütü üyelerinin iletişim için gizli hesaplar ve kod isimler kullandığını belirtti.