AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'Ekrem İmamoğlu siyasi bir mahkum değildir.'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:İMAMOĞLU'NDAN 'SİYASİ MAHKUMUM' YALANI!“Türkiye'de demokrasinin olmadığını söyleyen, bizi yurtdışına şikayet eden, ‘siyasi mahkum' yalanıyla milleti kandırmaya çalışan Ekrem İmamoğlu, yurtdışındaki gazetelere bu şekilde beyanatlar vermeye devam ediyor. Bu ülkenin içerisinde onun söylemiş olduğu gibi bir sistem olmuş olsa, zaten bu yazıları buralara gönderip yayınlatmaları filan, mümkün olabilecek bir şey değil. Şunu söylemekten geri durmamamız gerekiyor. Ekrem İmamoğlu, siyasi bir mahkum değildir. Ekrem İmamoğlu, götürdüklerinden dolayı şuan cezaevindedir. Yani, üç tane villasını, 2.1 milyar TL ihale verdiği kişiden, 15 milyon TL'ye nasıl almıştır, bunun açıklamasını yapmak üzere şuanda cezaevinde bulunmaktadır.”“Gerçekten Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak bir siyasi mahkum olduğunu söylemek veya bunun demokrasiye vurulmuş bir darbe olduğunu söylemek, bu tür söylemler bizi işin odağından başka bir noktaya götürmek için yapılan söylemlerdir. Bunların yapmak istedikleri bir algı yönetimi, bu algı yönetimini, onlar ne kadar yapmaya çalışsalarda biz tam tersine onların nasıl götürdüklerini anlatmaya devam edeceğiz.”MURAT ONGUN, EŞİ ÜZERİNDEN 620 BİN TL DEPOZİTO GÖNDERMİŞ!“Aylık geliri 350 bin TL olan Murat Ongun, bir gün içerisinde peşin para olarak 3.7 milyon TL'nin ödemesini hanımının üzerinden yapmış.”“Bir belediye başkanı 3.7 milyon TL, kendi yanındaki bir çalışanına neden verir. Bunun özel müdür değil, bir şeyi değil, herhangi bir çalışan. Neden siz gidip 3.7 milyon TL'ye birisine bir ev tutarsınız? Bir belediye başkanı neden bir ev tutar? Belediyede çalışan binlerce işçi var. Bunların içerisinde neden Muırat Ongun'a 3.7 milyon TL'lik ev tutar? Eğer tuttuysa... Bence bu parayı kendisi verdi de Murat Ongun, hanımının üzerinden göndermiş. Şimdi bir şey daha çıktı. 620 bin lira da depozito göndermiş ev ile ilgili.”“En önemli olan konu şu; bu vatanın, milletin vergileriyle dönen bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde vatana millete yapılmış büyük bir ihanet söz konusu. Ama CHP'lilere soruyorum. Sokaklarda Murat Ongun'un evi için mi bağırıyorsunuz? Murat Ongun'un evinin depozito parası için mi bağırıyorsunuz? Bunları sormak istiyorum. Bunun cevabını kimse veremiyor. CHP'nin, Türkiye'nin dört bir yanından gelip kendisi için mücadele eden, yani partileri için mücadele eden bireylere sormak istiyorum. Siz Murat Ongun'un 3.7 milyonluk parası için mi sokaklarda bağırıyorsunuz? Bu adamın oturduğu evde siz oturmadınız. Bu adamın yediği ile yemediniz, içtiği ile içmediniz. Neden bunun için sokağa dökülüyorsunuz. Daha demin ‘Siyasi mahkum' diyorlardı. Siyasi mahkumlara bakın. 3.7 milyon TL bir çırpıda eve kira vermişler.”OTOPARK İŞİNİN ALTINDAN DA ONGUN VE BAĞDATLI ÇIKTI!“Buradaki tanık ifadesinde şöyle iddia ediyor. Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı, bir otopark sözleşmesi için bu adamlarla bir görüşme yapıyorlar. Diyorlar ki ‘Arkadaş bize bu otoparkın ruhsatını yenile, devam ettirelim.' Onlarda, ‘Tamam 4.8 milyon TL para ver. Biz bu işi devam ettirelim. Arkadaşlar sana bunu bildirecek.' diyorlar. Sonra adamlar götürüyorlar 2.4 milyon, 2.4 milyon bir daha olmak üzere iki taksitte veriyor. Adam parayı tek seferde bulamıyor, iki taksit yapıp bu paraları ödüyor. Bu paraları ödedikten sonra adama diyorlar ki ‘Yok kardeşim 4.8 milyon TL olmaz. Bunu 20 yapacaksın.' Adamda ‘Yok ben size 20 milyon veremem. Bunu verebilmem mümkün değil.' diyor. Öyleydi böyleydi. İBB ile otopark sahipleri davalık hale geliyor. Şimdi bu iddiayı kesin olarak ispatlarlarsa, parayı götürme şekline bakın. Bir de adamla anlaşma yapıyorlar, sanki babasının malı. Bütün İstanbullunun malını kendi dairesi gibi, kendi bir öz eşyası gibi satıyor. Bir de iki taksit yapıyor sonra da parayı beğenmemiş, ‘20 milyon TL' para getir.' demiş. Yani adamlar da demişler ki ‘Parayı ödedik niye elinizi uzatmıyorsunuz?' vermişler bu parayı. Onların yaptığı da yanlış bu arada. Çünkü bu bir rüşvet.”