2025 Anneler Günü Ne Zaman? Kaç Gün Kaldı, Tarihçesi Nedir ve Nasıl Kutlanır?

Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. 2025 yılında ise bu özel gün 11 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Türkiye genelinde annelere olan sevgi ve minnettarlığın ifade edildiği bu anlamlı gün hem bireysel hem toplumsal anlamda büyük önem taşıyor.