İstanbul'da sosyal medyadan tanıştığı kişiyi 283 bin TL dolandırdı
Sosyal medya üzerinden tanışarak arkadaş olduğu kişiyi, içinde değerli eşyaların bulunduğu bir kargoyu Türkiye'ye göndereceğini söyleyerek kandırarak 283 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İstanbul Küçükçekmece'de polise giderek ihbarda bulunan Y.A., sosyal medya üzerinden tanışarak arkadaş olduğu yabancı uyruklu kişinin kendisine mesaj atarak "Türkiye'ye içinde değerli eşyalar olan bir kargo göndereceğim. Ancak bunu göndermem için para lazım. Kargo İstanbul'a ulaştığında sana daha fazlasını öderim" dediğini belirtti.
HAVALE EDİLEN HESABIN SAHİBİ TESPİT EDİLDİ
Ona inandığını söyleyen Y.A., farklı zamanlarda kendisine gönderilen İBAN numarasına toplamda 283 bin lira gönderdiğini söyledi.
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları çalışmada, olayla ilgili paranın havale edildiği hesabın sahibi olduğu öğrenilen S.G.'yi gözaltına aldı.
YAKALANAN ŞÜHELİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Daha önceden 4 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi.